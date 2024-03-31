نتائج متميزة لفرق إقامة دبي في الفعاليات الرياضية الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

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حققت فرق إقامة دبي المشاركة بالفعاليات الرياضية الرمضانية بدبي نتائج متميزة، ونجح فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لكرة السلة الكراسي المتحركة المشارك بدورة ند الشبا الرياضية، في الحصول على المركز الثاني بالبطولة، بعد نجاحه في الوصول إلى نصف نهائي البطولة متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، بفوزه على فريق هيئة الطرق والمواصلات 33- 28 بعد تألقه في الدور التمهيدي ليصعد إلى المربع الذهبي، ويفرض نفسه بقوة رافعاً شعار التحدي من أجل الوصول إلى نهائي الحدث مع الأربعة الكبار عن جدارة، ليحقق فوزه الرابع على التوالي دون خسارة، ضمن مشاركته بمباريات البطولة التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة 10 فرق، حيث خاض المنافسات عن المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه كلاً من فرق: القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحاكم دبي، وماي دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز ريزدنس البستان.

وضمن منافسات بطولة ند الشبا سباق الـ400 متر موانع (OCR) التي أقيمت ضمن منافسات الدورة بمشاركة حوالي 500 مشترك من جميع دول العالم، فاز العريف أول عبدالله أحمد يوسف من مرتب إقامة دبي بالمركز الثاني في سباق 400 متر موانع ضمن مشاركته بمنافسات البطولة.

المركز الأول

وضمن منافسات بطولة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الرمضانية لكرة القدم، توج فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالمركز الأول بعد فوزه على فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بمقر الهيئة بأبوظبي، ليستكمل فريق إقامة دبي مشاركته بالفوز في ثلاث مباريات وخسارة مباراة واحدة ضمن منافسات البطولة، مما أهله للصعود إلى المركز الأول متصدراً الفرق العديدة التي شاركت بالبطولة والتي تمثل مختلف الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.

أحرز هدفي إقامة دبي في النهائي، اللاعب عيسى وليد عبيد الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة ليضيف بذلك رقماً جديداً يعزز من الانتصارات التي حققتها إقامة دبي ضمن مشاركتها بالفعاليات الرياضية الرمضانية التي أقيمت على مستوى الدولة، والفعاليات المقامة في إمارة دبي، حيث دأبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي على تأكيد حضورها المتألق ضمن هذه الفعاليات الرياضية وغيرها من الفعاليات الرمضانية، استكمالاً لجهودها في دعم مختلف أوجه النشاطات المجتمعية والخيرية والدينية المقامة خلال شهر رمضان المبارك، سعياً لتحقيق أهداف استراتيجياتها المتعلقة بتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين وتحقيق جودة الحياة التي تنسجم مع توجهات إمارة دُبي، وتواكب سياستها في ما يتعلق برفاهيّة العيش والسعادة لجميع أفراد المجتمع.

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