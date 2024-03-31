الباشا «الذهبي» بطل كأس «مارس» الشهرية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق الباشا بطلاً لكأس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر مارس 2024، بعد فوزه بالهدف الذهبي على فريق الحبتور في المباراة النهائية التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لكل منهما، ليلعبا شوطاً إضافياً يحسمه فريق الباشا ويخطف الفوز من منافسه فريق الحبتور في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

وكان لاعب فريق الحبتور أوركيزا قد بادر بإحراز هدف المباراة الأول والأوحد في الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني أدرك فريق الباشا التعادل، وعاد أوركيزا ليحرز هدفي الحبتور الثاني والثالث تباعاً، ثم أحرز محمد الحبتور هدف فريقه الرابع 4 /1.

وشهد الشوط الثالث إصراراً واضحاً من فريق الباشا ونجح في إحراز هدفه الثاني، واطمأن مبكراً فريق الحبتور للنتيجة ولم يحرز أي هدف، ومع بداية الشوط الرابع والأخير يضيف لاعبو الباشا سانتوس اريارتي وخوستو كوينتو هدفين ليدركا لفريقهما التعادل 4 أهداف مقابل 4 أهداف، ويبدأ التوتر يخيم على فريق الحبتور، لكن أوركيزا يخطف الهدف الخامس، إلا أن اللحظات الأخيرة القاتلة استغلها خوستو كوينتو ويخطف هدف التعادل ليلعب الفريقان وقتاً إضافياً يخطف فيه توماس اريارتي هدف الفوز للباشا ليحصد كأس البطولة.

وفي منافسات كأس الترضية «البطولة الفرعية»، حقق فريق نيوايدج بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم المفاجأة والفوز المستحق على منافسة فريق ذئاب دبي وبنتيجة 6 أهداف مقابل 4 أهداف، بعد أن استعان باللاعب سورنسون بديلاً لهاني جابشي، ليتسيد الفريق أغلب فترات المباراة واستثمر أخطاء منافسه من بداية اللقاء ليتقدم بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، ثم 6 أهداف مقابل ثلاثة وأنهى اللقاء بنتيجة 6 أهداف مقابل 4 أهداف ليحصد كأس الترضية.

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