"فيكتوري 4" يحرز لقب الجولة الـ2 من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 بفيتنام

المصدر: وام

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فاز زورق "فيكتوري 4" بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك بلقب جائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة “فورمولا1” الجولة الثانية من بطولة العالم التي أقيمت اليوم (الأحد) في مقاطعة كوي نون-بينه دينه بفيتنام، بمشاركة نخبة الفرق العالمية يتقدمها زوارق الإمارات من فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ونجح "فيكتوري 4" ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في التتويج باللقب بعدما قدم أداء رفيعا أهله للفوز بلقب سباق تصفيات أفضل زمن يوم أول أمس (الجمعة) ثم صدارة مجموعته في سباق السرعة "سبرنت" أمس (السبت) وأخيرا إحراز لقب السباق الرئيسي اليوم (الأحد).

وتصدر "فيكتوري 4" بعد نهاية منافسات الجولة الثانية الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 55 نقطة متقدما على زورق "الشارقة 17" بقيادة روستي ويات، الذي حصل على المركز الرابع في السباق الرئيسي، وزورق "فيتنام 1" بقيادة المتسابق جوناس أندرسون واللذين تساويا في رصيد النقاط 47 نقطة لكل منهما.

وأضاف زورق "الشارقة 17" 9 نقاط لرصيده بحلوله رابعاً في السباق منحته المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 47 نقطة، وحصل زورق "سترموي ريسينيج 77" على المركز الخامس، فيما حصل زورق "أبوظبي 5" بقيادة بطلنا ثاني القمزي على المركز السادس، وحصل زورق "رد ديفليز 11" على المركز السابع، ثم زورق "سترموي 50" في المركز الثامن.

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي أن النتائج التي حققها الفيكتوري في فيتنام تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الفريق وسنوات العطاء من أجل تطوير وتحقيق النجاح في هذه البطولة العالمية، خاصة أنه يعد أحدث الفرق التي انضمت إلى الساحة مؤخرا..

وأشار إلى أن التفوق سيكون دافعا للمزيد من العمل حتى استكمال صور النجاح بالتتويج مع ختام الموسم الجاري.

من جانبه أكد أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري أن نتائج الجولة الثانية في فيتنام تجسد الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفريق العمل في الإدارة والجهازين الاداري والفني للفريق.

وقال: "نجحت فرق العمل في تجهيز الزورقين "فيكتوري 4" و"فيكتوري 3" على أكمل وجه واستطاع البطلان ستارك وأحمد عبدالكريم الفهيم، إكمال السباق دون توقف أو مشاكل فنية ليقدم زورق "فيكتوري 4" أداء مميزا أكد من خلاله تضافر جهود الفريق وخبرات المتسابق إريك ستارك المتراكمة.

يعد فوز زورق "فيكتوري 4" بلقب جائزة فيتنام ثاني فوز للفريق بلقب الجائزة الكبرى في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا 1" والتي انطلقت عام 2015 حيث حقق الفيكتوري أول لقب في عام 2016 في الجولة الختامية التي أقيمت على بحيرة خالد بالشارقة.

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