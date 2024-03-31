غانون بايكر مدرب الـ «NBA» يقود معسكراً تدريبياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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قاد المدرب والمحاضر العالمي، غانون بايكر، أشهر مدربي كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين «NBA»، المعسكر التدريبي الاستثنائي الذي نظمه نادي تشامبس الرياضي، تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، والاتحاد الإماراتي لكرة السلة، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة السلة.

وتضمن المعسكر، تقديم تدريبات على المهارات الأساسية والتكتيكات المتقدمة في لعبة كرة السلة، وامتدت فعاليات المعسكر على مدار يومين، وتلقى أكثر من 100 لاعب من مختلف الفئات العمرية تدريباً فريداً من نوعه مع المدرب العالمي غانون بايكر، الذي يعد من أبرز مدربي كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين، إذ سبق له أن درب النجم العالمي الراحل كوبي براينت، نجم لوس أنجلوس ليكرز، ودرب أيضاً ليبرون جيمس وغيرهما من نجوم السلة العالميين.

ويأتي المعسكر ضمن سياسة استقطاب المواهب الرياضية لمجلس دبي الرياضي، والتي تأتي ضمن أولويات خطة دبي 2033، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية.

كما يبرز المعسكر التزام دبي بتعزيز المهارات الرياضية وتطوير المواهب.

وتبرز المشاركة الواسعة في هذا الحدث، الاهتمام المتزايد برياضة كرة السلة في دبي والإمارات، وتبرز الجهود المبذولة لتطوير المواهب وتحفيز الشباب نحو تحقيق إمكاناتهم الرياضية الكاملة.

وقال غانون بايكر: «يسعدني أن أرى هذا العدد المشارك من اللاعبين المتحمسين للتدريب والتفاعل الكبير من اللاعبين الذين أرى فيهم بوادر مبشرة بمستقبل رياضي واعد».

وقال نادي تشامبس: «لقد أتيحت للاعبين من مختلف الفئات العمرية فرصة فريدة للتعلم من خبرات عالمية لتحسين مستواهم الفني والتكتيكي في اللعبة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً رياضياً رائداً في المنطقة ويشجع على استمرار نمو وتطور رياضة كرة السلة في الإمارات».

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