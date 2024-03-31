«نهائي الطائرة» مسك ختام «ند الشبا 11» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تودّع دورة ند الشبا الرياضية، الليلة، نسختها 11 بنهائي بطولة الكرة الطائرة، الذي يجمع فريقي «فهود زعبيل» و«زعبيل2» بداية من الساعة التاسعة والربع، وذلك بعد 21 يوماً حافلة بالفعاليات الرياضية المتنوعة، استقطبت آلاف المشاركين من داخل الإمارات وخارجها من مختلف الجنسيات.

وتأهل «فهود زعبيل» إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على فريق «الجوارح»، حامل لقب البطولة في نصف النهائي بنتيجة 3 - 2، في واحدة من أقوى مباريات البطولة، إذ امتدت لـ 5 أشواط مثيرة، قدم خلالها الفريقان مستويات عالية، تعكس ما وصلت إليه دورة ند الشبا الرياضية من تطور على مدار 10 سنوات.

وتمكن «الجوارح» من الفوز في الشوط الأول 25 – 16، والشوط الرابع 25 – 21، فيما تقدم «فهود زعبيل» في الشوطين الثاني والثالث 25 – 17 و25 – 23، قبل أن يحسم النتيجة بشوط كسر التعادل 15 – 12، وفاز لاعبه سانتياغو أوردونا بجائزة أفضل لاعب. في المقابل، انتزع «زعبيل2»، تأهلاً سهلاً إلى المباراة النهائية، بفوزه على «الإمبراطور» بنتيجة 3 – 0، كما فاز لاعبه مكسيم سابوزكوف بجائزة أفضل لاعب.

وفي ختام كل مباراة، قام د. ماسيمو ريغي، رئيس رابطة الدوري الإيطالي للكرة الطائرة، الذي حضر منافسات المباراتين، بتكريم الفائزين بجائزة أفضل لاعب في كل مباراة.

تشكيلة

ومن المتوقع أن يكون النهائي على درجة عالية من الإثارة والتنافس القوي، في ظل ضم الفريقين لعدة نجوم من الدوري الإيطالي للكرة الطائرة، حيث تتكون تشكيلة «زعبيل 2» من لاعبي نادي مودينا الإيطالي المصنف الأول على العالم، فيما يضم فريق «فهود زعبيل» نجوم نادي بريزما تارانتو الإيطالي، الفائز بالدوري الإيطالي مرتين، ووصيف كأس السوبر الإيطالي.

دعم

وأكد سيف الجابري، مدير فريقي «فهود زعبيل» و«زعبيل 2»، أن ما تحققه دورة ند الشبا الرياضية من نجاح تلو الآخر، بفضل ما تحظى به من دعم ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، موجهاً الشكر إلى سعيد جابر رئيس فريقي «فهود زعبيل» و«زعبيل 2»، اللذين قدما مستويات فنية قوية، تليق بالسمعة العالمية التي تحظى بها دورة ند الشبا الرياضية في منافسات الكرة الطائرة، كما وجّه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على التنظيم الرائع، وإلى سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، على رعايتها لفريقي «فهود زعبيل»، و«زعبيل2»، وثمّن جهود اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية للفريقين.

وتم خلال منافسات نصف النهائي، تكريم رعاة الفرق المشاركة في البطولة، وهي «إينوك» راعي فريق «فهود زعبيل»، و«زعبيل2»، وتسلمها أحمد خليفة السويدي، وكاسوميجاسكي كابيتا راعي فريق «الجوارح»، وتسلمها هيرويوكي أوجاوا، ومجموعة التداوي الصحية راعي فريق «الإمبراطور»، وتسلمها مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وشركة ايريا للمعدات الرياضية راعي «زعبيل 1»، وتسلمها حسن أخراز المدير العام، وعيادة سيم داي للأسنان راعي فريق «زعبيل 1»، وتسلمها عبد الحكيم الغرياني، وشركة حتا فود هب راعي فريق «الملك»، وتسلمها عبد الرحمن المقبالي مالك الشركة، وجامرز سوبرت راعي فريق «الملك»، وتسلمتها جميلة المدير التنفيذي للشركة.

شد الحبل

وضمن منافسات شد الحبل، فاز فريق الحرس الوطني بالمركز الأول في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بعد تغلبه على فريق القوات البرية الذي حل في المركز الثاني، وحصل فريق وزارة الدفاع على المركز الثالث، بعد فوزه على فريق الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، وفي الفئة المجتمعية، فاز فريق الجوارح بالمركز الأول، بعد فوزه على فريق نادي الحمرية الرياضي الثقافي، الذي حل في المركز الثاني.

وحصل فريق الصقور على المركز الثالث، بعد فوزه على فريق دبليو ورلد جيم.

وفي فئة الناشئين، فاز فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس بالمركز الأول، بعد فوزه على فريق إيه تو إس «A2S»، الذي جاء في المركز الثاني، وحل فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، بعد فوزه على فريق استوديو زعبيل.

وتوج الفائزين في الفئات الثلاث، كل من حسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعلي عمر، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة.

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