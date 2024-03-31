زورق «فيكتوري 4» أول المنطلقين في مونديال الفورمولا 1 بفيتنام اليوم

المصدر: فيتنام – كوي نون

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واصلت زوارق الإمارات تقديم مستويات عالية عبر الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 المقامة في فيتنام، بعدما تمكن زورق «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك من تحقيق المركز الأول في سباق سبرينت الأول عبر المنافسة، وحل ثانياً زورق «الشارقة 17» بقيادة روستي ويت، في حين حقق لقب سبرينت الثاني المتسابق السويدي جوناس آندرسون قائد زورق «فيتنام 1»، وحل ثانياً زورق «فيتنام 2» بقيادة ستيفان آراند، في حين حل زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي في المركز الرابع في سباق سبرينت الثاني. وجاء راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي 16» والذي شارك بديلاً لألبرتو كمبراتو في المركز السابع، وتعرض زورق «الفيكتوري 3» بقيادة أحمد الفهيم لعطل أبعده من السباق.

ختام

وتدخل الزوارق الإماراتية اليوم، اختبار السباق الرئيس والختامي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 عبر 6 زوارق لفرق «أبوظبي والفيكتوري والشارقة»، ويشارك باسم زورق الفيكتوري كل من: أحمد الفهيم، وإريك ستارك، وباسم أبوظبي، ثاني القمزي، وراشد القمزي، وباسم الشارقة، روستي ويت، وفيلب رومز.

ويدخل المتسابق الاحتياط لفريق أبوظبي راشد القمزي كي يشارك بديلاً للمتسابق ألبرتو كمبراتو في اختبار قوي لبطل العالم في فئة الفورمولا 2 أربع مرات. وتعرض زورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كمبراتو لحادث انقلاب في تصفيات أفضل زمن التي أقيمت مساء أول من أمس.

وسيكون زورق «فيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك، أول المنطلقين اليوم في السباق الرئيس، بحكم تفوقه في سباق أفضل زمن وإحراز المركز الأول. وسينطلق ثانياً زورق «فيتنام 1» بقيادة جوناس آندرسون، وهو حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، وينطلق زميله في الفريق الفيتنامي ستيفان أرناد بـ«زورق 2» من المركز الثالث، وستكون الأفضلية لزورق «الشارقة 17» بقيادة روستي ويت والذي سينطلق رابعاً.

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