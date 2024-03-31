زينب الحوسني لاعبة المبارزة إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد

المصدر: الشارقة - البيان

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نجحت زينب الحوسني، لاعبة المبارزة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة والمنتخب الوطني، في التأهل إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المعروفة ببطولة «الزون»، التي تقام يومي 27 و28 أبريل المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وكان اتحاد الإمارات للمبارزة، اختار 3 لاعبات من صفوف نادي الشارقة الرياضي للمرأة، هن: عنود السعدي، وشيخة الزعالي وزينب الحوسني لخوض التصفيات المحلية التي نظمها اتحاد اللعبة مؤخراً، لاختيار الأفضل لتمثيل الدولة في التصفيات الآسيوية المقبلة، والتي في ختامها نجحت زينب الحوسني، لتميزها وخبرتها في حسم تأهلها إلى آخر محطات التأهل الأولمبي.

وأشارت فاطمة قرامي، المدير الفني للعبة المبارزة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى أن تأهل زينب الحوسني لخوض التصفيات الآسيوية المقبلة، كان بسبب كفاءتها وتميزها، لكونها تعتبر من أفضل اللاعبات في مبارزة سلاح الايبيه على مستوى الدولة.

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