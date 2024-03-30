22 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في كاراتيه الألعاب الخليجية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكاراتيه، حالة الطوارئ استعداداً لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 إبريل حتى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار خليجنا واحد.. شبابنا واعد.

ووقع الاختيار على 22 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في مسابقات الكاتا والكوميتيه، وهم: شيخة اليافعي «كاتا انسات»،

وراشد الحجاج «كاتا شباب»، وشيخة محمد، وملك عبدالله، وخديجة سعيد، وشيخة مروان، ومهرة يعقوب، وشذى بلال، وشما علي، وشما مروان «الكوميتيه أنسات»، وراشد خالد، وخليفة أحمد، وعبدالعزيز سالم، وراشد سعيد، وراشد خليل، وعبدالله أحمد، و مبارك عبيد، وعلي صالح، و راشد أحمد، وعلي محمد، وعبدالله علي، ويعقوب علي «الكوميتيه شباب»

ويخضع المنتخب لمراحل تدريبية مختلفة، من خلال جرعات تدريبية متنوعة تحت قيادة مدربي المنتخب نادر بيجي، ووحيد حسيني، وناصر حسيني.

من جانبه، أعرب أحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية، عن تفاؤله بالمشاركات المقبلة، والتي من ضمنها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، فقال: سنكون على أتم الاستعداد لتقديم الأفضل رغم علمنا بصعوبة هذه المنافسات، وسيقام المعسكر استعداداً للبطولة على 3 مراحل التجمع الأول يومي الجمعة والسبت المقبلين بنادي الشارقة الرياضي، والتجمع الثاني من 3 حتى 8 إبريل وسيحدد المكان لاحقاً ويعد نادي اتحاد كلباء هو الأوفر حظاً، أما التجمع الثالث سيكون من 12 حتى 23 إبريل بنادي الشارقة الرياضي.

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