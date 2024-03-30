15 ألف مطية خاضت تحدي مهرجان المرموم التراثي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهد مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم» الذي أقيم في دبي، نجاحاً كبيراً بعد إسدال الستار على فعالياته أول من أمس في ميدان المرموم، وسجل الحدث الخليجي السنوي مشاركة قياسية بلغت نحو 15 ألف مطية في مجمل الأشواط للمهرجان الذي اشتمل على 316 شوطاً، بواقع 76 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و240 شوطاً لهجن أبناء القبائل تنافست نخبة الهجن فيه على 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل.

وتوجه علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد، مما انعكس إيجاباً على سباقات الهجن العربية الأصيلة، والذي يترجمه ارتفاع أعداد المشاركين الذين يتنافسون على الفوز بأغلى الجوائز.

وكشف بن سرود في تصريحات لـ «البيان»، عن عدد المطايا المشاركة وبلغت 15 ألف مطية منها 8 آلاف في سن الحقايق واللقايا والإيذاع لهجن أبناء القبائل، إضافة إلى المشاركات الأخرى في سن الكبار في الثنايا والحول والزمول بجانب مشاركات هجن أصحاب السمو الشيوخ، مشيراً إلى أنه بعد إسدال الستار على المهرجان الذي يقام لأول مرة في شهر رمضان المبارك، أثبت الحدث السنوي الكبير نجاحه بشهادة جميع المشاركين.

توجيهات

وأضاف: بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تم توزيع السباقات بصورة تناسب جميع المشاركين من داخل الدولة وخارجها مع مراعاة الفترة الزمنية وتوزيع الأيام والأشواط بكل مرونة على عدة ميادين بجانب الميدان الرئيسي ميدان المرموم، وأثبتت الفكرة نجاحها في شهر رمضان.

وأشاد المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتجاوب جميع الملاك والمضمرين خلال الحدث الذي امتد على مدار 16 يوماً، مهنئاً هجن العاصفة وهجن الرئاسة وهجن الشحانية وجميع المؤسسات الفائزة في المهرجان، كما توجه بالشكر إلى جميع المشاركين في المهرجان من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: نتقدم بالشكر لكل من شاركنا هذا الفرح الكبير، كما نشيد بتجاوب الجميع، ونشكر كل المؤسسات والشركات وكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على مجهوداتهم المميزة.

من جانبه، قال عبدالله احمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، إن المهرجان اختزل مشاهد مميزة تعكس التلاحم الرائع بين القيادة وأبناء القبائل المشاركين، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وقال: المهرجان تميز بالقوة والإثارة خاصة في اليوم الختامي بعد منافسات قوية بين هجن المؤسسات الكبيرة لأصحاب السمو الشيوخ، مثمناً جهود جميع شركاء النجاح والرعاة وكل من ساهم في نجاح العرس التراثي الخليجي في دبي.

تكريم

كرم نادي دبي لسباقات الهجن المؤسسات الحكومية والجهات الراعية والشركاء والإعلاميين، وذلك خلال مأدبة إفطار أقامها في الليسيلي بحضور علي سعيد بن سرود ، وعبدالله أحمد فرج .

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