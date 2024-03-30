شباب الأهلي يواجه الوصل في دوري اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تستكمل، اليوم، الجولة الـ 11 لدوري رجال اليد بالدور التمهيدي للمسابقة بمباراتين، يستقبل في الأولى شباب الأهلي الوصيف برصيد 24 نقطة، فريق الوصل السادس برصيد 16 نقطة، ويحل في الثانية فريق مليحة الخامس برصيد 19 نقطة ضيفاً على فريق الجزيرة الثالث برصيد 22 نقطة.

وكانت قد انطلقت منافسات الجولة، الجمعة، بمباراتين بين أندية المقدمة والقاع. ويتطلع شباب الأهلي للعودة لسكة الانتصارات ليواصل مطاردة الشارقة الذي يغرد في الصدارة، وبنفس الطموح يأمل الوصل الفوز في تحسين موقعه.

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