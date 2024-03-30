«شرطة دبي» يحتفظ بلقب «سلة الكراسي» في دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح فريق شرطة دبي في الاحتفاظ بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، في المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام سنوياً تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتختتم منافساتها غداً بنهائي بطولة الكرة الطائرة.

وحقق فريق شرطة دبي، فوزاً مثيراً على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي بفارق نقطة واحدة فقط 60 – 61، في مباراة متكافئة شهدت مستوى فنياً قوياً. وتسابق الفريقان نقطة بنقطة حتى الدقيقة الأخيرة، لينجح في النهاية شرطة دبي من حسمها بطريقة مثيرة ويحسم اللقب، فيما حصل فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على الميدالية الفضية، بعدما أحرز فريق مركز دبي لخدمات الإسعاف على الميدالية البرونزية بتغلبه على فريق محاكم دبي في مباراة تحديد المركز الثالث التي انتهت بنتيجة 43 – 32.

وقام سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، بتكريم الفائزين في بطولات كرة السلة على الكراسي المتحركة، وسباق الدراجات الهوائية والجري وتحدي الموانع، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة. كما شارك في التكريم حسن المزروعي، مدير الدورة، وعبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات المجمعات والمناطق الحرة في دي بي ورلد – دول مجلس التعاون الخليجي، ووليد الشيباني مدير نادي بلدية دبي، ومحمد علي الكمزاري، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في أوقاف دبي.وحضر حفل التكريم ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم السفير الوطني لمنظمة اليونسف، وعضو اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في حكومة دبي.

وعبر العصيمي، عن سعادته بما تحققه بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة من نجاحات مستمرة منذ إطلاقها ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، التي لعبت دوراً مهماً في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، بفضل مبادراتها وفعالياتها المتنوعة، كما أن شعارها «قدرات لا حدود لها» يعكس طموحاتهم وأحلامهم.

دعم

وأكد جاسم النقبي، لاعب فريق شرطة دبي، أن دورة ند الشبا قدمت أجمل صورة لدعم أصحاب الهمم، مثمناً حرص اللجنة المنظمة على إفساح المجال أمامهم للمشاركة في أكثر من لعبة على غرار كرة السلة على الكراسي المتحركة والدراجات الهوائية وقال: نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه لأصحاب الهمم، ونحن سعداء بالنجاح الذي حققته بطولة كرة السلة، ولا خاسر بيننا، كلنا فائزون.

وأكد عبدالله سعيد، لاعب فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، أن البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً وفنياً، وأن جميع اللاعبين استمتعوا باللعب وقضاء أوقات جميلة معاً طيلة التصفيات، وصولاً إلى المباراة النهائية التي جاءت مثيرة.

وأضاف: مستوى البطولة واللاعبين يتطور من نسخة إلى أخرى، ونحن ندين بالجميل إلى دورة ند الشبا التي قدمت لنا الكثير من الدعم والاهتمام.

من جهة أخرى، تختتم الليلة بطولة البادل والتي سجلت مشاركة أكثر من 600 لاعب من داخل الدولة وخارجها من مختلف التصنيفات والمستويات الفنية والذين تنافسوا ضمن 5 فئات محلية وفئة دولية.

واختتمت أمس، منافسات بطولة شد الحبل التي شهدت بدورها إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تعد هذه الرياضة من الألعاب الشعبية الشهيرة في الإمارات.

وأثنى المشاركون على إضافتها ضمن قائمة الألعاب، حيث أضفت المزيد من المتعة والحماس بينهم، كما أنها خطوة مهمة لإعادة الاعتبار لهذا النوع من الألعاب الشعبية التي تجد إقبالاً كبيراً من المقيمين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز