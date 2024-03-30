درع التفوق لشرطة أبوظبي في بطولة الألعاب الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت، أول من أمس، منافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بملاعب أبوظبي سبورتس هب، ومنتجع الفرسان، وجزيرة الحديريات، وحلبة مرسى ياس، بمشاركة أكثر من 2000 موظف وموظفة من 40 جهة حكومية.

وتوّج الفائزين راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد القبيسي، مدير تنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، في أبوظبي سبورتس هب، بحضور ممثلي الجهات الحكومية. وحصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على درع الجهة المشاركة بأكبر عدد من الموظفين في مختلف المسابقات، فيما حصدت شرطة أبوظبي درع التفوق الرياضي العام، بعد فوزها بأكبر عدد من المسابقات، وتم تكريم منسقي الجهات المشاركة والمتطوعين من برنامج المارشال الإماراتي.

وفاز فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالمركز الأول في بطولة كرة القدم، وجاء فريق مجلس أبوظبي الرياضي ثانياً.

وحققت شرطة أبوظبي، المركزين الأول والثاني بسباق الجري للسيدات لمسافة 5 كم، وجاء مركز الإحصاء ثالثاً، وسيطرت شرطة أبوظبي على المراكز الثلاثة الأولى بسباق الرجال للمسافة نفسها، وفاز فريق بلدية مدينة أبوظبي ببطولة كرة الطاولة للسيدات، ودائرة البلديات والنقل ببطولة الرجال، وفازت شرطة أبوظبي بسباقي الدراجات الهوائية للرجال والسيدات.

كما فاز فريق شرطة أبوظبي، ببطولة الريشة الطائرة للسيدات، ودائرة البلديات والنقل ببطولة الرجال، وفاز فريقا شرطة أبوظبي ببطولتي الرماية للرجال والسيدات، وفازت شرطة أبوظبي ببطولتي اللياقة البدنية للرجال والسيدات.

وفاز فريق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ببطولة كرة السلة الثلاثية للرجال غيكت فتز فريق شرطة أبوظبي ببطولة الكرة الطائرة للرجال.

وحقق فريقا مجلس أبوظبي الرياضي، المركز الأول بمسابقتي البادل للرجال والسيدات، وفاز فريق دائرة البلديات والنقل بالمركز الأول بمسابقة الشطرنج للرجال، بينما فاز فريق شرطة أبوظبي بمسابقة السيدات.

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