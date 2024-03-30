«فيكتوري 4» بطل سباق الزمن في مونديال «الفورمولا 1» بفيتنام

المصدر: كوي نون - البيان

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فاز زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، بالمركز الأول في تصفيات أفضل زمن لجائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة «فورمولا 1» الجولة الثانية من بطولة العالم 2024 التي انطلقت في مقاطعة كوي نون-بينه دينه، بمشاركة نخبة الفرق العالمية يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات في فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

وسيكون زورق فيكتوري 4، أول المنطلقين في السباق الرئيسي لجائزة فيتنام غداً، ما يجعله مرشحاً فوق العادة لانتزاع المركز الأول في الجولة وتحقيق اللقب للمرة الأولى.

وسجل زورق فيكتوري 4، أفضل زمن في المرحلة الثالثة من تصفيات أفضل زمن والتي شاركت فيها 6 زوارق مسجلاً توقيتاً قدره 43.657 ثانية هي إجمالي المدة التي احتاجها لقطع لفة السباق الواحدة والتي وصل طولها إلى 2086 متراً، متقدماً على زورق فيتنام 1 بقيادة جوناس اندرسون (الثاني)، وزورق فيتنام 2 بقيادة ستيفان اراند (الثالث)، وزورق الشارقة 17 بقيادة روستي ويات (الرابع)، وزورق الصين 7 بقيادة بيتر مورين (الخامس)، وزورق النرويج 77 بقيادة بارتيك مارزليك (السادس).

وكانت التصفية الأولى من سباق أفضل زمن قد شهدت انقلاب زورق (أبو ظبي 6) بقيادة ألبرتو كمبراتو ، ما أدى لانسحابه من سباق الزمن، في حين أنهى زورق» أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، التصفيات الأولى في المركز العاشر ليتأهل للتصفية الثانية، وفي التصفية الثانية حل في المركز العاشر ليبتعد عن الوصول إلى التصفية الحاسمة والأخيرة.

واعتلى قائد زورق فيكتوري 4 أريك ستارك، بانتصاره في أولى مراحل جائزة فيتنام، صدارة الترتيب العام لمنافسات أفضل زمن رافعاً رصيده إلى 35 نقطة وهو نفس رصيد مواطنه جوناس اندرسون قائد زورق فيتنام 1، والذي حل ثانياً في تصفيات أفضل زمن في الجولة الثانية.

ويقام اليوم، سباق السبرينت على مسار يبلغ طوله 1903 أمتار تتوزع على 6 بوابات هوائية وهي المرحلة الجديدة التي تمت إضافتها للبطولة.

من ناحية أخرى، التقى بدر المطروشي، سفير الدولة لدى فيتنام، بالفرق الإماراتية المشاركة في الجولة الثانية، وحرص على تقديم المؤازرة والدعم لها.

وأبدى أريك ستارك، سعادته الكبيرة بالانتصار، مؤكداً أنه يعيش فترة رائعة مع الفيكتوري وفريق عمله المميز، ما ساعده على التركيز داخل مسار السباق من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة وقال: كان النجاح حليفاً لنا في المرحلة الأولى وما يزال باب التنافس مستمراً من خلال سباق السرعة (السبرنت) اليوم ثم السباق الرئيسي غداً.

كما أكد أحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رئيس الوفد في فيتنام، أن النتيجة التي حققها زورق فيكتوري 4 أكثر من رائعة، تمنح أريك ستارك المزيد من الحوافز للمضي قدماً نحو معانقة لقب الجائزة الكبرى للمرة الأولى.

وشارك في المرحلة الأولى وتصفيات أفضل زمن، بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم، ولم يحالفه التوفيق في تسجيل توقيت يمكنه من العبور إلى المرحلة الثانية من التصفيات، مكتفياً بالمشاركة في المرحلة الأولى. وينتظر أن يقدم الفهيم مستوى متميزاً في سباقي السرعة (السبرنت) والسباق الرئيسي.

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