" أبوظبي للألعاب الحكومية" تتوج الفائزين في نسختها الثانية

المصدر: وام

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اختتمت مساء أمس الخميس فعاليات ومنافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، احتفالا بشهر رمضان الكريم، وتعزيزا للعلاقات الاجتماعية بين منتسبي المؤسسات الحكومية بإمارة أبوظبي، ونشرا للرياضة والتأكيد علي أهميتها في حماية المجتمع من العديد من الأمراض والظواهر والعادات السلبية.

واستضافت ملاعب أبوظبي سبورتس هب ومنتجع الفرسان وجزيرة الحديريات وحلبة مرسى ياس فعاليات البطولة، التي شاركت فيها أكثر من 40 جهة حكومية وأكثر من 2000 موظف وموظفة، وأقيمت من 13 إلى 28 مارس الحالي.

وتوج الفائزين سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس ابوظبي الرياضي، وسعادة طلال الهاشمي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، في حفل أقيم في أبوظبي سبورتس هب بحضور ممثلي الجهات الحكومية، والفرق والأفراد الفائزين في 11 مسابقة هي كرة القدم – الرماية – بادل – اللياقة البدنية – الكرة الطائرة – تنس الطاولة – كرة السلة – الشطرنج – الريشة الطائرة – الجري – الدراجات الهوائية.

وحصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على درع الجهة التي شاركت بأكبر عدد من الموظفين في مختلف المسابقات، فيما حصدت شرطة أبوظبي درع التفوق الرياضي العام بعد فوزها بأكبر عدد من المسابقات.

وتُوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة.

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