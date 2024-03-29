"شرطة دبي" تحافظ على لقب "سلة الكراسي" بدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: وام

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حافظ فريق شرطة دبي على لقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، للعام الثاني على التوالي، بدورة ند الشبا الرياضية، بعد فوزه على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي بنتيجة 61-60 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس الخميس على الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

كما حصل فريق مركز دبي لخدمات الإسعاف على الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق محاكم دبي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 43 – 32.

وأقامت اللجنة المنظمة أمس حفلا لتكريم الفائزين في بطولات كرة السلة على الكراسي المتحركة وسباق الدراجات الهوائية والجري وتحدي الموانع.

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