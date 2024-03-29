227 لاعباً في دوري الاستدامة لرياضات الدفاع عن النفس

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم نادي الشارقة لرياضات للدفاع عن النفس، منافسات دوري الاستدامة لرياضات الدفاع عن النفس بمشاركة 227 لاعباً ولاعبة، وأقيمت البطولة وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي والخطة الاستراتيجية للنادي باستثمار الإمكانيات المتاحة لتعزيز أهداف التنمية الرياضية المستدامة لمواصلة النهوض بالمستوى الفني للاعبين، وذلك بإشراف رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبدالرحمن العويس بالعمل على تعزيز الريادة في التميز الرياضي.

وأشرف على المنافسات إدارة التدريب الرياضي وشملت رياضات الجودو والكاراتيه والتايكواندو وأقيمت في الصالة الرياضية لمدرسة الإبداع العلمي، وشهدت استكشاف عدد من المواهب المواطنة والارتقاء بالمستويين الفني والبدني للاعبين آخرين، وشهدت حضوراً واسعاً لأولياء الأمور والذين شاركوا في تكريم أبنائهم الفائزين ضمن مبادرة النادي «كرم ولدك» والتي تندرج ضمن مفاهيم الاستدامة في تأكيد الدور الفاعل للأسرة في بناء المجتمع الرياضي.

وبارك أحمد عبدالرحمن العويس للفائزين وللنجاح التنظيمي والتنافسي الذي حققته الدورة، ولما حققته من فوائد قيمة تؤكد حرص النادي على تعزيز الاستدامة في جميع الجوانب ومنها في استكشاف اللاعبين الموهوبين، فضلاً عن توفير فرص فنية للاستعداد للمنافسات المقبلة.

ونوه العويس إلى النادي ينفرد بأسلوب تنفيذ الدوري وفكرته وأهدافه، مع الحرص على استكماله طوال الموسم ووفر مجلس الإدارة بيئة مثالية ونموذجية لتحقيق أهدافه.

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