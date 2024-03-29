زورق "الفيكتوري 4" بطلاً لسباق أفضل زمن في مونديال "الفورمولا 1" بفيتنام

المصدر: وام

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تمكن زورق الفيكتوري 4 ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بقيادة إريك ستارك من تحقيق لقب أفضل زمن في السباق الذي أجري اليوم الجمعة، ليكون بذلك أول المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوراق "الفورمولا 1" المقامة حالياً في مدينة كوي نون الفيتنامية.

وحقق إريك زمناً وقدره 43,657 ثانية في مسار السباق، في حين حل ثانياً زورق "فيتنام 1" بقيادة جوناس آندرسون بزمن 43,950 ثانية، وجاء ثالثاً زورق "فيتنام 2 " بقيادة ستيفان آراند بزمن 44,025 ثانية، وحل رابعاً زورق "الشارقة 17 " بقيادة روستي ويت بزمن 44,168 ثانية.

وكانت التصفية الأولى من سباق أفضل زمن قد شهدت انقلاب زورق “أبو ظبي 6 ”بقيادة ألبرتو كمبراتو وتهشم الزورق مما أدى لانسحابه من سباق الزمن، في حين أنهى زورق "أبوظبي 5 " بقيادة ثاني القمزي التصفيات الأولى في المركز العاشر ليتأهل للتصفية الثانية، وفي التصفية الثانية حل في المركز العاشر أيضاً ليبتعد عن الوصول إلى التصفية الحاسمة والأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الرسمية للجولة غداً السبت، في ثاني أيام البطولة الرسمية مع سباقات "السبرنت" وهي المرحلة الجديدة التي تمت إضافتها للمسابقة، وتحديد نقاط لها أيضاً، وسينقسم سباق السبرينت إلى سباقين، بحيث يضم كل سباق 9 زوارق، ويمنح للأول في كل سباق عشرة نقاط، ويقل عدد النقاط حتى الزورق الأخير في كل سباق والذي يمنح نقطة واحدة.

وجاءت فكرة استحداث سباقات "السبرينت" في نهاية الموسم الماضي للبطولة من أجل إضافة إثارة أكبر للمنافسة على اللقب العام للموسم، وإعطاء فرصة أكبر لكل المتسابقين لحصد المزيد من النقاط في المنافسات.

ويقام السباق على مسار يبلغ طوله 1903 أمتار تتوزع على 6 بوابات هوائية بحيث يكون الالتفاف على 5 بوابات حمراء من خارج المسار، في حين يكون الالتفاف على البوابة الصفراء من اليسار أو داخل المسار، وتبلغ أطول مسافة بين بوابتين 546 متراً وهي التي تقع بين البوابتين 3 و4.

الجدير بالذكر أن صدارة الترتيب العام للبطولة قبل انطلاق سباق "السبرنت" غداً، ما زالت لمصلحة زورق "الشارقة 17 " بقيادة روستي ويت برصيد 29 نقطة، في حين يحل ثانياً زورق "الفيكتوري 4 " بقيادة إريك ستارك برصيد 25 نقطة.

وتختتم أحداث الجولة بعد غد الأحد، مع السباق الختامي للجولة والذي سيشهد انطلاق السباق الرئيسي والأهم للمنافسة.

من ناحية أخرى، التقى سعادة بدر المطروشي سفير الدولة لدى فيتنام بالفرق الإماراتية المشاركة في الجولة الثانية، وحرص على التواجد لتوفير كل الدعم والمؤازرة للفرق الوطنية.

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