«دولة» تهدي هجن الرئاسة سيف الإمارات

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم» فعالياته في ميدان المرموم، أمس، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجاء مسك الختام عبر إقامة منافسات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، أبرزها سيف الإمارات للحول المفتوح.

وأهدت «دولة» هجن الرئاسة سيف الإمارات للحول المفتوح بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلة زمناً قدره 12:00:8 دقيقة، وجاءت «حبوبة» لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي ثانية، ونالت «فال» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري المركز الثالث.

وأضاف «النادر» الرمز الثاني لهجن الرئاسة بحصد البندقية الذهبية للزمول المفتوح بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري مسجلاً زمناً بلغ 12:27:9 دقيقة، وجاء «عالي» لهجن الرئاسة مع المضمر ذاته في المركز الثاني، واحتل المركز الثالث من هجن الشحانية «النايف» بقيادة المضمر فاران محمد حمد قريع المري.

وتألقت هجن العاصفة بعد حصد ثنائية مميزة، جاءت الأولى عن طريق «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي لتحلق بخنجر الحول المحليات في توقيت قدره 12:17:1 دقيقة، وحلت «الجازي» لهجن الشحانية في المركز الثاني بقيادة محمد خالد عبدالله العطية، و«ندى» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري في المركز الثالث.

وحلق «شاهين» بشداد الزمول المحليات بقيادة المضمر غياث الهلالي محققاً زمناً بلغ 12:30:3 دقيقة، وجاء «شاهين» في المركز الثاني لهجن العاصفة، بينما كان المركز الثالث من نصيب «غازي» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري.

وبعد ختام المنافسات، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، بتتويج المؤسسات الفائزة برموز اليوم الختامي لمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، كما تسلم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة، سيف الإمارات.

وأعرب علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، عن سعادته بنجاح المهرجان، مثمناً الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ووجه علي بن سرود الشكر لكل المشاركين في المهرجان من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: «نتقدم بالشكر لكل من شاركنا هذا الفرح الكبير، كما نشيد بتجاوب الجميع، ونشكر كل المؤسسات والشركات وكل أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة على مجهوداتهم الطيبة التي أسهموا بها في إنجاح المهرجان».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز