زوارق «فيكتوري» جاهزة لجائزة فيتنام للفورمولا 1

المصدر: دبي - البيان

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تتجه الأنظار اليوم إلى مقاطعة كوي نون-بينه دينه الفيتنامية، التي تحتضن منافسات جائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة فورمولا 1، الجولة الثانية من بطولة العالم، والتي تستمر حتى بعد غد بمشاركة نخبة الفرق العالمية، يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات في فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

وترتفع الإثارة مبكراً مع أولى مراحل الجولة الثانية من خلال التجارب الحرة والرسمية والتي يعقبها خوض أول التحديات وهي منافسات تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي. ويأمل ثنائي فريق فيكتوري أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والسويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، في تسجيل بداية ناجحة .

ويحتل زورق فيكتوري 4 بقيادة أريك ستارك قبل خوض تصفيات أفضل زمن، المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 15 نقطة خلف حامل اللقب المتسابق جوناس أندرسون قائد زورق فيتنام 1، والذي يملك 20 نقطة.

ويعود مجدداً إلى ساحة التنافس أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 بعد غيابه عن الجولة الأولى التي استضافتها بحيرة توبا الإندونيسية.

وأكد أحمد الفهيم أن فريق فيكتوري جاهز للمهمة الجديدة، مشيداً بالنتيجة الرائعة التي حققها زميله ستارك قائد زورق فيكتوري 4، والذي أكد مكانة الفريق وبرهن على روحه التنافسية من أجل معانقة اللقب العالمي للمرة الأولى.

وأكد الفهيم أنه جاهز للمشاركة، معرباً عن أمله أن تأتي رياح فيتنام بما تشتهيه زوارق فيكتوري ،مشيراً إلى أنه يسعى بكامل جهده للوصول إلى أفضل أداء وتسجيل توقيت جيد في تصفيات الزمن ليكون في المقدمة.

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