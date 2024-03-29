الشارقة يستضيف العين في دوري اليد الليلة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام في العاشرة مساء اليوم مباراتان بالجولة الحادية عشرة في الدور التمهيدي بدوري رجال اليد فريق الشارقة المتصدر برصيد 28 نقطة، فريق العين الرابع برصيد 21 نقطة، ينشد الشارقة مواصلة مسيرته الناجحة بالبطولة في رحلة الدفاع عن اللقب، فيما يسعى العين لإلحاق الهزيمة الثانية بالشارقة بعقر داره رد اعتباره لخسارته في الدور الأول 21 - 32.

ويلعب دبا الحصن السابع برصيد 14 نقطة مع النصر الثامن برصيد 12 نقطة بصالة نادي خورفكان نظراً لتضرر صالة نادي دبا الحصن بالأمطار.

في موقعة من العيار الثقيل بطموح الابتعاد عن القاع ويذكر أن لقاء الفريقين بالدور الأول انتهى 34 - 31 لصالح النصر.

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