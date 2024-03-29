نصف نهائي بنكهة إيطالية في «طائرة ند الشبا» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تتجه الأنظار الليلة إلى مواجهتين ناريتين، لحساب نصف نهائي الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة 11 من دورة ند الشبا الرياضية «ناس»، الحدث الأكبر من نوعه، الذي ينظم سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتختتم منافساتها بعد غد بمجمع ند الشبا الرياضي. وتجمع المباراة الأولى فريقي «زعبيل 2» و«الإمبراطور»، ويلتقي في المباراة الثانية فريقا فهود زعبيل والجوارح.

وسيكون نصف النهائي الكرة الطائرة بنكهة إيطالية خالصة، باعتبار أن«زعبيل 2» هو في الأصل فريق مودينا حامل كأس إيطاليا 5 مرات، ويقوده المدرب الشهير في عالم الكرة الطائرة الإيطالية ألبيرتو، ويضم في صفوفه نجوم الدوري الإيطالي، أمثال البرازيلي برونو موسى، والألماني برهمي أنتون، والروسي سابوزكوف ماكسيم، والإيطالي غوليني ريكاردو، أما منافسه «الإمبراطور»، فهو في الأصل فريق «بادوفا»، الذي ينشط في الدوري الإيطالي للكرة الطائرة «A1»، بقيادة مدربه جاكوبو كوتيني، ومن أبرز نجومه تومازو غوزو والهولندي فابيان بلاك، والياباني واتارو تانيغوشي والألماني جوليان زينغر، والإيطالي لوكا بورو.

فيما يتشكل فريق فهود زعبيل من نجوم ناديين إيطاليين، هما «ترنتينو فولي» و«كاتانيا»، ويقوده المدرب الإيطالي باولو مونتانياني، ومن أبرز نجومه جاكوبو ماساري وفيليبو لانزا وأنخل ترينيداد، أما «الجوارح» فيمثل فريق شيسترينا، ويقوده المدرب الإسباني غيرمو فلاسكا، ويضم بدوره مجموعة من نجوم الدوري الإيطالي، يتقدمهم سافيرو دي سانتيس وأليساندرو فينوري ولورنزو جياني، وأندريا روسي، ودانيلي مازوني وألكسندر نيدلكوفيتش.

وأكد سيف الجابري رئيس فريقي فهود زعبيل و«زعبيل2»، أن المستويات الفنية التي سجلتها النسخة الحالية لبطولة الكرة الطائرة غير مسبوقة، منذ انطلاق دورة ند الشبا، بفضل مشاركة نخبة من نجوم الكرة الطائرة الإيطالية، مشيراً إلى أن دورة ند الشبا أكدت مرة أخرى على الشعبية الواسعة التي تحظى بها اللعبة في الإمارات. وقال: أمام هذا النجاح المبهر الذي تحققه دورة ند الشبا على الصعيدين التنظيمي والفني، نتمنى أن يقوم اتحاد الإمارات للكرة الطائرة بتنظيم دورة دولية سنوية في كل بداية موسم، ضمن استعدادات الأندية للدوري. وأن يهتم باستقطاب أفضل اللاعبين للتطوير المسابقات المحلية، وإعادة الاعتبار للعبة.

وأوضح الجابري أن بطولة الكرة الطائرة حققت أهدافها، بعد أن نجحت في استقطاب كل هذه الأندية الإيطالية، معززة بجميع نجومها، داعياً الجماهير للحضور بكثافة في نصف النهائي والنهائي، للاستمتاع بأقوى المنافسات والعروض القوية.

وكان دور المجموعات لبطولة الكرة الطائرة، اختتم أول من أمس، وتمكن «الجوارح» من خطف البطاقة الأخيرة للمربع الذهبي، بفوزه المستحق على «الملك» بنتيجة 3-0، ليحصد المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، خلف المتصدر «زعبيل 2» بـ 9 نقاط، فيما تصدر «فهود زعبيل» المجموعة الأولى بـ 8 نقاط، وجاء «الإمبراطور» في المركز الثاني بـ 6 نقاط.

تتويج

من جهة أخرى، توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في منافسات بطولة تحدي البادل للفئة الزوجيّة، التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، وشارك في تتويج الفائزين هادي طبارة مدير التسويق في شركة فورد.

وفاز الثنائي الإيراني آريا روغاني وهامي جولستان بلقب البطولة، بعد تغلبه على الثنائي الكويتي محمد التركي وحسين شمس، في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وشارك في البطولة 16 فريقاً من 11 دولة، هي الإمارات، والسعودية، واليابان، والكويت، وإيران، وأستراليا، ولبنان، وقطر، وروسيا، والبحرين، وسريلانكا.

20 نقطة

وتنطلق الليلة منافسات الفئة المحلية 20 نقطة، بمشاركة 128 لاعباً، يمثلون 64 فريقاً، كما تتواصل منافسات الفئة المحلية 100 نقطة، التي يشارك فيها 64 لاعباً يمثلون 32 فريقاً.

وعبّر علي سجواني العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، عن سعادته بالشراكة مع دورة ند الشبا الرياضية 2024، وأكد أن الشركة فخورة بأن تكون راعياً ماسياً لهذه الدورة، التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، والتي أصبحت أهم حدث رياضي يقام خلال شهر رمضان المبارك كل عام، وملتقى آلاف الرياضيين من مختلف الرياضات، وآلاف الجماهير من مختلف الجنسيات.

وقال سجواني: تسعى داماك العقارية دائماً إلى ترك بصمة إيجابية في المجتمع، وأن تسهم في سعادة أفراده، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية، أو عبر دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الرئيسة التي تقام سنوياً ودورة ند الشبا ، هي الحدث الأكبر في رمضان ، ونسعد أن نكون راعياً ماسياً للحدث، وجزءاً من نجاحه.

سلة الكراسي

وحقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، المركز الثالث في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد فوزه على فريق محاكم دبي بنتيجة 43 - 32، في المباراة التي جمعتهما بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

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