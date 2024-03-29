5 ربّاعين يمثلون منتخب الأثقال في مونديال تايلاند

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتوجه اليوم، منتخبنا الوطني لرفع الأثقال إلى تايلاند للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في مدينة «بوكيت» الشاطئية من 31 الجاري حتى 11 أبريل المقبل، تعد هذه المشاركة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويمثل المنتخب الوطني 5 رباعين، هم مؤيد النجار «فوق 109 كجم»، وعز الدين الغفير«102 كجم»، وعيسى البلوشي «89 كجم»، ومي المدني «71 كجم»، ومنذر الجسمي «67 كجم»، ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 850 لاعباً ولاعبة من 115 دولة.

ويرأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، وتضم شيخة الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، بجانب الجهاز الفني الذي يتكون من المدربين رضا بطوطي وأفيناش باندو وماهر القربي. وقال أفيناش باندو المدير الفني لنادي أبوظبي وعضو الجهاز الفني للمنتخب : سنواجه أفضل الرباعين في العالم، وعلى الرغم من أن فريقنا شاب إلا أننا نملك برامج وأهدافاً وخططاً طموحة.

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