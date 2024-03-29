أبطال العالم للموتوسيرف يختتمون معسكر أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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اختتم على كاسر الأمواج في أبوظبي معسكر تدريبي في رياضة الموتوسيرف بمشاركة 30 متسابقاً من نخبة المتسابقين وأبطال العالم من 6 دول، هي الإمارات، التشيك، سلوفاكيا، روسيا، قبرص وبلغاريا استعداداً لبطولة العالم للموتوسيرف.

أقيم المعسكر بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ورحب سالم الرميثي مدير عام النادي بالمشاركة القوية بالمعسكر، وأكد أن اختيار المكان لإقامة التدريبات جاء بفضل الخصائص المميزة لكاسر الأمواج وقال: «سعداء باختيار الأبطال لأبوظبي لإقامة المعسكر». وأضاف: «سبق أن استضافت أبوظبي إحدى جولات بطولة العالم للموتوسيرف في موسم 2019 والتي شارك فيها 50 متسابقاً من 14 جنسية».

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