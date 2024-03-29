«الشارقة للمرأة» في بطولة أرمينيا للقوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، في البطولة الشتوية الدولية المفتوحة في أرمينيا، والتي تنطلق في الأول من أبريل المقبل، والتي تعتبر من البطولات المعتمدة في أجندة الاتحاد الدولي وتجمع أهم الفرق الأوروبية.

تضم بعثة «الشارقة للمرأة» 14 لاعبة، منهن 11 لاعبة يمثلن فئة القوس المحدب، هن: علياء فيصل الشرع، منى فيصل الشرع، شهد جوهر روباري، سامية اودينيفا، سلامة عبد الغني آل علي، جنة عبد الله العلي، مروة عمر السركال، ريما وسام الصايغ، نورة عادل المازمي، ميرة وسام الصايغ، ونوف عبد الواحد الدهين، و3 لاعبات في فئة القوس المركب، هن فاطمة أحمد لشكري، سارة المازمي، وآمنة العوضي.

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