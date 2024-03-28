سلطان بن حمدان يهنئ القيادة الرشيدة بفوز هجن الرئاسة بسيف الإمارات في ختامي المرموم

المصدر: وام

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رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،، بمناسبة فوز "دولة" لهجن الرئاسة بسيف الامارات في ختامي المرموم 2024 .

كما رفع معاليه التهاني الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإلى حكام الإمارات وأولياء العهود وجميع مشجعي هجن الرئاسة.

وأكد معاليه أن الدعم الكبير الذي تلقاه هجن الإمارات من القيادة الرشيدة في جميع المهرجانات الخليجية انعكس على النتائج التي تحققت بحصولها على 4 سيوف في مهرجانات قطر والكويت وسلطنة عمان والمرموم.

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان إن متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان لمؤسسة هجن الرئاسة وتوجيهات سموه المستمرة بدعم سباقات الهجن كافة وتخصيص تسعيرات خاصة للملاك ..ساهمت في الإرتقاء بهذا الموروث الشعبي الأصيل.

و قدم معاليه الشكر الجزيل لجميع مضمري مؤسسة هجن الرئاسة على المستويات والنتائج والإنجازات التي تحققت في كافة المهرجانات، وطالبهم بمضاعفة الجهود في المحفل القادم وهو ختامي الوثبة بمشيئة الله.

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