سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين في "تحدي البادل" الزوجي بدورة ند الشبا

المصدر: وام

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توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في منافسات بطولة تحدي البادل للفئة الزوجية التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية".

وفاز الثنائي الإيراني آريا روجاني وهامي جولستان بلقب البطولة بعد تغلبه على الثنائي الكويتي محمد التركي وحسين شمس في المباراة النهائية أمس الأربعاء بنتيجة 2-1.

شارك في البطولة 16 فريقًا من 11 دولة هي الإمارات، والسعودية، واليابان، والكويت، وإيران، وأستراليا، ولبنان، وقطر، وروسيا، والبحرين، وسريلانكا.

وتنطلق غداً منافسات الفئة المحلية (20 نقطة) التي يشارك فيها 128 لاعبًا يمثلون 64 فريقًا، كما تتواصل منافسات الفئة المحلية (100 نقطة) التي يشارك فيها 64 لاعبًا يمثلون 32 فريقًا.

وفي الكرة الطائرة أكمل فريق "الجوارح" المربع الذهبي لفرق نصف النهائي في الدورة، وذلك بعد فوزه على فريق "الملك" بنتيجة 3-0، وارتفاع رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الثانية لينضم إلى فرق "زعبيل2"، و"فهود زعبيل"، و"الامبراطور".

وتقام مباراتي نصف النهائي غداً ، حيث يلتقي "زعبيل 2" مع "الإمبراطور"، وتليها مباراة "فهود زعبيل" مع "الجوارح".

وفي كرة السلة على الكراسي المتحركة، أحرز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المركز الثالث، والميدالية البرونزية، بعد فوزه على فريق محاكم دبي 43-32 في المباراة التي جرت بينهم أمس الأربعاء على صالة نادي دبي لأصحاب الهمم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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