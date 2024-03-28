5 رباعين يمثلون منتخب الإمارات لرفع الأثقال في مونديال تايلاند

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوجه غداً الجمعة، منتخبنا الوطني لرفع الأثقال (5 رباعين) إلى تايلاند للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في مدينة “بوكيت" الشاطئية خلال الفترة من 31 مارس الحالي حتى 11 أبريل المقبل، إذ تعد هذه المشاركة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويمثل المنتخب الوطني مؤيد النجار (فوق 109 كجم)، وعز الدين الغفير (102 كجم)، وعيسى البلوشي (89 كجم)، ومي المدني (71 كجم)، ومنذر الجسمي (67 كجم)، ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 850 لاعبا ولاعبة من 115 دولة.

ويرأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، وتضم البعثة أيضاً شيخة الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبو ظبي، بجانب الجهاز الفني الذي يتكون من المدربين رضا بطوطي وأفيناش باندو وماهر القربي.

وقال أفيناش باندو المدير الفني لنادي أبوظبي وعضو الجهاز الفني للمنتخب في البطولة: "المنتخب سيواجه أفضل الرباعين في العالم، وستكون هناك فرصة جيدة لقياس مستوى لاعبينا، وعلى الرغم من أننا فريق شاب إلا أننا نملك برامج وأهدافا وخططا طموحة، لذلك من المهم بالنسبة لرباعينا أن يحضروا مثل هذا الحدث حتى يتمكنوا من تنمية قدراتهم في التكيف مع البطولات الكبرى. أما بالنسبة لرباعينا فقد تدربوا بجدية ويتطلعون إلى المنافسة، نتمنى لهم التوفيق في المسابقة ونشجعهم على تقديم الأفضل".

وأضاف: "هذه البطولة ستكون مختلفة تماماً بالنسبة لنا عما سبقها من بطولات، لوجود جميع رباعي النخبة. كما أن المستوى الفني سيكون الأعلى خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار قتال عدد من اللاعبين على الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الأولمبياد. ومن جانبنا لا نواجه ضغوطاً، وهذا ما يجعلنا في وضع نفسي أفضل، ومع الجاهزية الفنية يمكننا أن نتوقع أمراً جيداً في هذا الحدث العالمي".

من جهته، أكد عز الدين الغفير رباع المنتخب وصاحب أول ميدالية آسيوية للإمارات، أن الحدث يحظى بزخم كبير، ويمثل تجربة فريدة له ولزملائه، مشيراً إلى أنهم مستعدون لخوض التحدي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز