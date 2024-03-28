«شرطة دبي» و«الهوية» في نهائي مثير لـ«سلة الكراسي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يلتقي فريقا القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في نهائي مثير لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، الليلة، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام سنوياً تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتختتم منافساتها الأحد المقبل.

وتأهل «شرطة دبي» إلى المباراة النهائية بتغلبه في نصف النهائي أول من أمس على مؤسسة دبي للإسعاف بنتيجة 31 - 25، فيما وصل فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي إلى النهائي بعد فوزه على محاكم دبي بنتيجة 39 - 20.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على ما يقدمه من دعم لأصحاب الهمم، كما وجه الشكر إلى اللجنة المنظمة للدورة ومجلس دبي الرياضي، مؤكداً أن بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة باتت بصمة في ند الشبا وأسهمت في دمج أصحاب الهمم مع أقرانهم الآخرين من خلال تواجدهم في فريق واحد ومشاركتهم اللعب تحت مظلة واحدة وهو ما حقق نوعاً من التقارب الروحي والإنساني بينهم وأشعر اللاعبين من غير أصحاب الهمم بقوة الإرادة لدى زملائهم وجعلهم أكثر تفهماً لطبيعتهم وقدرتهم على تحدي الصعاب.

تفوق

وانتزع فهود زعبيل صدارة المجموعة الأولى للكرة الطائرة من الإمبراطور بعدما تفوق عليه في الجولة الأخيرة بنتيجة 3 - 1، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط مقابل 6 للإمبراطور، وكان الفريقان حسما تأهلهما إلى المربع الذهبي منذ الجولة الثانية إلى جانب فريق «زعبيل2» من المجموعة الثانية.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، فقد فرض فيها فهود زعبيل سيطرته بالكامل منذ البداية، حيث فاز بالشوط الأول بنتيجة 35 – 21، وواصل تقدمه بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25 – 16، وحاول فريق الإمبراطور استعادة المباراة في الشوط الثالث وتمكن من الفوز بنتيجة 27 - 25، واقترب من تحقيق التعادل في الشوط الرابع إلا أن فريق فهود زعبيل استعاد توازنه وتمكن من إنهاء الشوط الرابع والمباراة لصالحه بنتيجة 25 – 21، وتوج لاعبه أنتياغو أوردونا بجائزة أفضل لاعب.

وفي المباراة الثانية فاز «زعبيل 1» على «العميد» بنتيجة 3 - 1، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 24 – 26 لمصلحة العميد، قبل أن يعود «زعبيل 1» بقوة إلى المباراة ويفوز بالأشواط الثلاثة المتبقية بواقع 26 – 24 و 25 – 21، و 25 – 18.

وتقام غداً، منافسات نصف النهائي، يلتقي في الساعة 9:15 مساءً متصدر المجموعة الأولى (فهود زعبيل) مع ثاني المجموعة الثانية، كما يلتقي في الساعة 11:15 مساءً متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى (الإمبراطور)، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث بعد غد وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل.

شد الحبل

شهدت منافسات بطولة شد الحبل منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث أسفرت نتائج فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية التي انتهت جميعها بنتيجة 2 - 0 عن فوز فريق القوات البرية على فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي ضمن المجموعة الأولى، وفوز فريق الدفاع المدني على فريق مجمع ند الشبا، وفوز فريق جمارك دبي على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن المجموعة الثانية، وفوز فريق وزارة الدفاع على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفوز فريق الحرس الأميري بالشارقة على فريق شرطة دبي ضمن المجموعة الثالثة.

وفي منافسات فئة الناشئين فاز فريق الشارقة للدفاع عن النفس على فريق الورقاء، وفريق «ايه 25» على أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ضمن المجموعة الأولى، وفاز فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على فريق «استديو زعبيل» ضمن المجموعة الثانية. وفي منافسات الفئة المجتمعية، فاز «مايتي بول باتريوتس» على أكاديمية «ايه جي ستارز»، وفاز فريق الصقور على فريق «استديو زعبيل» ضمن المجموعة الأولى، وتغلب فريق «ديزرت غروب» على فريق «المستحيل، وفاز فريق «كيرلا كينغز» على فريق «العاصفة» في المجموعة الثانية، وفاز فريق «بتروناش» على «الوثبة»، وفاز فريق «آر بي إم» على فريق نادي الحمرية الرياضي الثقافي في المجموعة الثالثة، وفاز فريق «دبليو ورلد جيم» على «ند الشبا»، وفاز فريق «بروتين هاوس» على «الفرسان» ضمن المجموعة الرابعة، وفاز فريق «الجوارح» على فريق «أون تيم».

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