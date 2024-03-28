«فيكتوري» جاهز لتحدي فيتنام في ثاني جولات مونديال فورمولا1

المصدر: متابعة - البيان

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اكتمل في مقاطعة كوي نون-بينه دينه وفد فريق فيكتوري للزوارق السريعة -فورمولا1- استعداداً لخوض منافسات جائزة فيتنام الكبرى -الجولة الثانية من بطولة العالم 2024- والتي تنطلق اليوم بمشاركة نخبة الأبطال في هذه الرياضة، الذين يمثلون عدة فرق عالمية يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

وحرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، على شحذ همم الفريق قبل التوجه إلى هانوي، حيث التقوا بأحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري، وأحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، ويوسف البستكي مدير فريق فيكتوري -أكس كات.

وأشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالنتائج المتميزة التي حققها فريق فيكتوري -فورمولا1 في منافسات جائزة إندونيسيا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1 (الجولة الأولى من بطولة العالم 2024) التي جرت في بحيرة توبا بداية الشهر الجاري وحصل فيها زورق فيكتوري 4 على مركز الوصيف.

وتمني رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التوفيق والسداد للفريق في المشوار المرتقب نهاية الأسبوع الجاري في فيتنام ومواصلة النتائج المبهرة وصولاً لتحقيق الهدف المنشود والسعي بكل قوة إلى اعتلاء صدارة الترتيب العام في البطولة العالمية هذا العام.

ومن جانبه وجه أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار على الدعم والتشجيع الدائم، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل أكبر دافع للفريق لإنجاز المهمة .

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