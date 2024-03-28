فوز سلة شباب الأهلي والنصر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حقق شباب الأهلي والنصر الفوز في انطلاقة مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، حيث فاز شباب الأهلي على ضيفه البطائح 91 - 86.

وفرض البطائح ندية واضحة من خلال سيناريو المباراة، حيث كسب شباب الأهلي الربع الأول 26 - 23، ورد البطائح بالتقدم في الربع الثاني 23 - 22، وفي الثالث أيضاً 21 - 18، لكن خبرة لاعبي شباب الأهلي حسمت النتيجة لصالحهم في الربع الأخير بنتيجة 25 - 19.

وفي ملعبه أيضاً نجح النصر في الفوز على ضيفه الشارقة 88 - 74، وجاءت نتائج الفترات الأربع كالتالي: «31 - 25» لصالح النصر، ثم حاول الشارقة تعديل النتيجة بفرض التعادل في الربع الثاني 18 - 18، إلا أن النصر أنهى الربعين الثالث والرابع متفوقاً 18 - 17 و21 - 14.

وتتجدد المواجهات السبت المقبل، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على البطائح، والنصر ضيفاً على الشارقة.

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