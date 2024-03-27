«الملوك» بطل رمضانية الصالة العالمية «وورلد جيم» للكرة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الصالة العالمية للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي «وورلد جيم»، منافسات البطولة الرمضانية للكرة الطائرة، وذلك ضمن فقرات المهرجان الرياضي السنوي.

والذي يقام في شهر رمضان المبارك من كل عام، برعاية أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام برئاسة العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد وبالتعاون مع كويك بوول.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق «الملوك» على فريق «غمزة» في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب ند شما، بمشاركة 8 فرق.

وقدم كويك بوول جائزة مالية للفريق البطل الحاصل على كأس البطولة.

بدوره، ثمن الدكتور وسام عبدالكريم، مدير اللجنة المنظمة، وصالة وورلد جيم، تعاون الجهات الراعية والمساهمة بتنظيم البطولات، وتكريم اللاعبين الفائزين وعدد من الجمهور.

مؤكداً أن أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام دأبت على تنظيم هذه البطولات سنوياً لأهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك، موضحاً أن البطولة شهدت مستويات فنية جيدة وروحاً رياضية عالية.

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