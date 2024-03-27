فوز الحبتور والباشا على «نيو ايدج» وذئاب دبي في افتتاح بطولة مارس للغولف

المصدر: دبي – البيان

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قاد محمد الحبتور فريقه «الحبتور» لفوز صعب على فريق نيو ايدج «ضيف البطولة الجديد» في المباراة الافتتاحية لبطولة مارس الشهرية للبولو، التي ينظمها بانتظام نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 6 جول.

جاء اللقاء قوياً خلال أشواطه الأربعة، واتسم بالندية والكفاح، حيث تساوت كفة الفريقين إلا أن خبرة محمد الحبتور استثمرها لخطف هدف الترجيح والفوز بنتيجة المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق الباشا فوزاً مستحقاً على فريق ذئاب دبي وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف بعد مباراة صعبة للفريقين، حيث تبادلا التسجيل ولعب نجم الباشا «توماس اريارتي» دوراً كبيراً في فوز فريقه بنتيجة اللقاء.

بهذه النتيجة، سيلعب فريق الحبتور في الدور قبل النهائي اليوم أمام فريق الذئاب «صعب المراس»، فيما يلعب فريق الباشا «القوي» أمام فريق نيو ايدج، أما النهائي فسيقام السبت المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

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