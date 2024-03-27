زوارق الإمارات تتجه إلى فيتنام للمشاركة في ثاني جولات مونديال "الفورمولا1"

المصدر: وام

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تستعد فرق الإمارات للمشاركة بقوة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 - 2024، والتي ستقام في مقاطعة كوي نون-بينه دينه، بفيتنام للمرة الأولى ابتداء من غد الخميس وحتى الأحد المقبل.

وتقام الجولة بمشاركة فرق الإمارات التي أحرزت نتائج متميزة في الجولة الافتتاحية من البطولة بأندونيسيا مطلع مارس الجاري، والتي فاز بها زورق "الشارقة 17" بقيادة روستي ويت وبرصيد 29 نقطة، فيما حقق زورق "فيكتوري 4" بقيادة إريك ستارك مركز الوصيف برصيد 25 نقطة، بينما احتل فريق أبوظبي المركزين التاسع والثاني عشر عن طريق زورقيه "6"، و"5" على الترتيب.

وتنشد فرق الإمارات مواصلة تميزها وتحسين ترتيبها لمواصلة رحلة التألق في جولات بطولة العالم "الفورمولا1" هذا العام.

وحرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، على تحفيز لاعبي فريق "فيكتوري" قبل التوجه إلى "هانوي"، من خلال لقائهم مع أحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري وأحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق "فيكتوري 3" ويوسف البستكي مدير فريق فيكتوري -أكس كات.

ويتطلع فريق فيكتوري، الذي يشارك بزورقين، الأول "فيكتوري 3" بقيادة أحمد عبدالكريم الفهيم، والثاني "فيكتوري 4" بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، إلى تحقيق نتائج متميزة تعكس قدرات وتحضيرات الفريق، الذي سجل تميزا في العام الماضي محققا المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم 2023، ونجح الفريق في الجولة الأولى التي جرت على مياه بحيرة توبا الأندونيسية في حصد 25 نقطة أهلت زورق "فيكتوري 4" لاحتلال المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة العالمية 2024.

كما يسعى فريق أبوظبي إلى التعويض في الجولة الثانية من بطولة العالم وإحراز نتائج تحسن الصورة التي ظهر بها في الجولة الأولى من البطولة.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي، ناصر الظاهري مع المتسابقين ثاني القمزي والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي، بالإضافة للراديو مان الخاص بثاني جمعة القبيسي.

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن شعار الفريق في الجولة الحالية هو عدم التفريط في أي نقطة من أجل حصد نقاط تؤهل فريق أبوظبي إلى العودة مجددا للمنافسة على لقب الموسم والظهور بالصورة القوية للفريق الذي حمل لقب البطولة 8 مرات من قبل.

وتبدأ الجولة غدا الخميس مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في المنافسة، ثم انطلاق تصفيات سباق أفضل زمن يوم الجمعة وتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي ثم انطلاق سباق السرعة بالنظام الجديد للبطولة يوم السبت، ولاحقا ينطلق السباق الختامي يوم الأحد.

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