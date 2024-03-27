دبي تشهد فعاليات رياضية دولية ومحلية متنوعة خلال شهر رمضان

المصدر: البيان

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سكان دبي وزوارها على موعد خلال شهر رمضان مع مجموعة من التجارب الرياضية الاستثنائية من خلال جدول حافل بالفعاليات والبطولات والأنشطة الرياضية، وذلك تزامناً مع فعاليات حملة "رمضان في دبي" هذا العام، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كوجهة رياضية عالمية وأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة في مختلف المناسبات، ويؤكد جاذبيتها كملتقى للفعاليات الرياضية التي تستقطب كافة فئات المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار.

وعلى مدى أيام الشهر الفضيل، تشهد دبي 33 فعالية رياضية دولية ومحلية وتتنوع بين سباقات الخيول والجري والدراجات الهوائية وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، والريشة الطائرة والتنس، والبادل، والسباحة، والغوص، والشطرنج، والكاراتيه، وسباقات السيارات وسباقات القوارب، والتجديف".

ويتصدر كأس دبي العالمي للخيول 2024 قائمة البطولات الرياضية الدولية التي تقام خلال شهر رمضان، ويُعد الحدث الرياضي الأضخم والأهم على مستوى العالم في مجال سباقات الخيل، وتقام منافساته يوم السبت 30 مارس على مضمار "ميدان" العالمي وبمشاركة نخبة من أقوى الخيول وأفضل الفرسان وأهم الملّاك والمدربين في العالم.

وإضافة للكأس، ستشهد دبي تنظيم 32 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع في مختلف المناطق وتشهد مشاركة واسعة من الرياضيين بجميع مستوياتهم الفنية والبدنية من المحترفين والهواة الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وتتضمن الفعاليات الرياضية، بطولة أقوى رجل في العالم وتقام غدا (الخميس) ، وتنظمها مجموعة الإمارات الرياضية في فندق الإمارات بمدينة دبي الرياضية، ويتنافس فيها أقوى الرياضيين من جميع أنحاء العالم حيث يبرز كل منهم قوته الخارقة في تحطيم الأرقام القياسية لرفع أثقل الأوزان لأطول فترة ممكنة، وجر الشاحنات الثقيلة.

ويمكن لمحبي رياضة البولو متابعة بطولة كأس الأساتذة للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو ضمن سلسلة بطولات كأس دبي للبولو وتقام خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل وتشمل الفئات من 6 إلى 8 هنديكاب، وتستقطب أبرز لاعبي البولو في المنطقة والعالم.

كما تتواصل "دورة حتّا الرمضانية الرياضية" الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتّا، التي ينظمها قطاع الألعاب الجماعية في نادي حتّا الرياضي بدعم من "صندوق الفرجان"، وتُقام في الصالة الرياضية بمدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي في منطقة حتّا، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة رجال وسيدات، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة للسيدات، وسباق الجري 5 و3 و1.5 كيلومتر، ورفع الأثقال، ومسيرة المشي لكبار المواطنين، والرياضات الالكترونية.

وتستمر بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم حتى 5 أبريل في حديقة الورقاء، ويُقام كأس الأسطورة لكرة القدم في سبورتس باي أمانا بمنطقة أبوهيل ويستمر حتى 23 أبريل، كما تقام دورة القوز الرمضانية لكرة القدم في حديقة القوز وتستمر حتى 4 أبريل، فيما يشهد مجمع حمدان الرياضي غدا (الخميس) ختام الجولة الأولى من كأس قراصنة أبينا للغوص والتي بدأت فعالياتها يوم أمس الثلاثاء، وتقام الجولة الثانية في "ديب دايف دبي" خلال يومي 30 و31 مارس، ويقام سباق الدراجات الهوائية الخيري دعمًا للمتضررين من الوضع الراهن في قطاع غزة، في دي إكس بايك ميدان غداً الخميس 28 مارس، وتقام بطولة ليجند ستار للبادل للسيدات في نادي رالي بمنطقة القوز يوم الأحد 31 مارس.

وتتواصل دورة ند الشبا الرياضية حتى 31 مارس وتقام في مجمع ند الشبا الرياضي، وتستضيف أكاديمية جيمس ولنغتون على شارع الخيل بطولة رمضان الرياضية للألعاب المختلطة ودوري رمضان لكرة القدم للرجال اللذين يستمران حتى 7 أبريل، كما يستضيف نادي دبي لأصحاب الهمم البطولة الرمضانية لكرة القدم التي تستمر حتى 12 أبريل، وتتواصل بطولة كرة القدم المصغرة الرمضانية في صالة إلبارتيدو بمنطقة القرهود حتى 12 أبريل، ويستمر دوري أمريكانو الرمضاني للبادل في نادي بادل برو بمنطقة قرن السبخة حتى 13 أبريل، ويقام الملتقى الرياضي الرمضاني من جامعة بيتس، وبطولة شرطة دبي للألعاب الرمضانية للدراجات الهوائية في دبي آيلاندز.

كما تشهد دبي خلال شهر رمضان المبارك تنظيم بطولة الوفاء لزايد للشطرنج في نادي دبي للشطرنج، وكأس التحدي الرمضاني للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، ودوري شرطة دبي لكرة القدم في مدرسة جيمس الخليج الدولية، وبطولة الجاليات الرمضانية في حديقة أبو هيل، ودورة أبطال الخليج لكرة القدم الرمضانية في مدرسة الأرقم الخاصة، والبطولة الرمضانية لكرة القدم الثلاثية في أكاديمية ريال مدريد، وبطولة رمضان الفرقية للشطرنج في نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبطولة أهداف الرمضانية للشركات في نادي أهداف الرياضي بمنطقة القوز 2، وسباق القدرة الرمضاني للدراجات الهوائية في بحيرات القدرة، ومهرجان فيتز الرمضاني الرياضي في عالم دانوب الرياضي، ومسيرة المشي الرمضانية في واحة دبي للسيليكون، وكأس هوكي الجليد المفتوحة في حلقة الثلج بمجمع الرياضة بمنطقة مردف، وبطولة ماجيك الرمضانية للبادل التي تقام في أكاديمية ماجيك الرياضية في حديقة دبي للاستثمار.



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