5 مليارات يورو تكلفة استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية

المصدر: وكالات

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ستكلّف دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس الصيف المقبل، الخزانة العامة الفرنسية ما يقرب من 5 مليارات يورو.

ويأتي ذلك حسبما أعلن بيير موسكوفيسي، رئيس ديوان المحاسبة الفرنسي.

وخلال مقابلة مع إذاعة (فرانس إنتر) العامة، أوضح موسكوفيسي أن "هذه الأولمبياد ستكلّف البلاد 3 أو 4 أو 5 مليارات يورو"، ومع ذلك فإن تكلفتها "غير معروفة بشكل دقيق" حتى هذه اللحظة.

وأضاف وزير الاقتصاد والمفوض الأوروبي الأسبق للشؤون الاقتصادية "ديوان المحاسبة سيراجع هذا الأمر بعد انتهاء الأولمبياد".

وبالرغم من ذلك، أشار موسكوفيسي إلى أن الفاتورة الأولمبية سيكون لها تأثير "معتدل" على الدين العام الفرنسي.

وستقام الدورة الأولمبية الصيفية في دورتها الـ 33 بالعاصمة الفرنسية في الفترة ما بين 26 يوليو و11 أغسطس من عام 2024.

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