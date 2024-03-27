خارج الملعب للمرة الأولى.. تحديد موقع الشعلة الأولمبية في باريس

المصدر: وكالات

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ستتواجد الشعلة الأولمبية بالقرب من متحف اللوفر الشهير في باريس، تحديدا في حديقة التويلري، خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين في العاصمة الفرنسية، كما أفاد مصدر مطلع على المناقشات لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر، إن قرار وضع المرجل الأولمبي في المنطقة السياحية بوسط المدينة اتّخذ "قبل عدة أسابيع"، واختير الموقع "نظراً لسهولة الوصول إليه من قبل الجمهور"

وكشف المصدر أن ثمة تكهنات سرت بأن الشعلة قد توضع على برج إيفل، بينما اقترح المنظمون أيضا وضعها في حديقة متحف اللوفر، أكبر متحف في العالم.

وأضاف المصدر أن حديقة التويلري "منطقة يمكن تأمينها بسهولة، وستكون هناك قوات أمن تعمل على مدار الساعة لحماية الشعلة وسيتمكن عامة الناس من رؤيتها بفضل ممرات المشاة المرتفعة حول الحديقة".

وتعد إضاءة المرجل لحظة رئيسة خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وتشير إلى البداية الرسمية للحدث الرياضي العالمي.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم إيقاد المرجل داخل حديقة التويلري أم أنه سيُنقل إلى هناك بعد حفل الافتتاح غير المسبوق المقرر في 26 يوليو والذي سيقام على متن قوارب على طول نهر السين القريب.

ولا تزال هوية الشخص الذي سيحصل على شرف الإضاءة مجهول، في حين أن التفاصيل المتعلقة بحفل الافتتاح الذي سيقام خارج الملعب للمرة الأولى في تاريخ الألعاب بقيت سرية حتى الآن.

وتعهّد المنظمون بجعل دورة الألعاب الأولمبية الأولى في باريس منذ 100 عام "علامة فارقة".

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