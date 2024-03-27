إصابة قوية تبعد موراي عن ملاعب التنس

المصدر: ميامي - ف ب

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سيغيب البريطاني المخضرم أندي موراي «فترة طويلة» عن ملاعب كرة التنس، بعد تعرّضه لإصابة قوية بكاحله في الدور الثالث من دورة ميامي الأمريكية، في نهاية مباراته التي خسرها بثلاث مجموعات أمام التشيكي توماش ماخاتش، ورغم تفاؤله حيال الإصابة، إلا أن الاسكتلندي المصنف 62 عالمياً، كشف أنه تعرّض لإصابة قوية في الكاحل.

كتب موراي في حسابه على انستغرام «سأزور اختصاصياً في الكاحل بعد عودتي لتحديد الخطوات المقبلة».

ووقع موراي الذي سيبلغ السابعة والثلاثين في مايو، فريسة للعديد من الإصابات منذ العام 2017. خضع لتركيب طرف صناعي معدني في جنبه عام 2019، وأشار إلى أنه سيعتزل اللعبة هذا الموسم.

وبحال تعافيه، من الممكن أن يشارك حامل ذهبيتي أولمبيادي لندن 2012 وريو 2016، في أولمبياد باريس المقبل بعد بطولة ويمبلدون الكبرى على أرضه، والتي أحرزها مرتين، وذلك قبل اسدال الستارة على مسيرة احترافية استهلها العام 2005.

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