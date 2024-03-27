4 أندية إيطالية تقود المنافسة على لقب «طائرة ند الشبا»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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لعبت المكانة العالمية التي وصلت إليها بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية على مدار السنوات الماضية، دوراً مهماً في استقطاب أبرز النجوم العالميين للمشاركة فيها والاستمتاع بمنافساتها القوية، خاصة بعدما طورت اللجنة المنظمة اللوائح وأصبح بإمكان الفرق المشاركة استقطاب عدد غير محدود من اللاعبين الأجانب.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 4 أندية إيطالية معززة بكامل نجومها وطواقمها الفنية والطبية، ما يعزز حظوظها في الظفر باللقب، لاسيما أن 3 منها ضمنت حتى الآن بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، يتقدمها فريق مودينا بطل كأس إيطاليا 5 مرات، والذي يشارك في البطولة تحت مسمى «زعبيل 2» بقيادة مدربه المتميز ألبيرتو جولياني، ويضم في صفوفه نخبة من نجوم الدوري الإيطالي أمثال البرازيلي برونو موسى، والألماني برهمي أنتون، والروسي سابوزكوف ماكسيم، والإيطالي غوليني ريكاردو، أما الفريق الإيطالي الثاني والذي يشارك بدوره معززاً بكامل نجومه فهو بادوفا تحت مسمى «الإمبراطور» متصدر المجموعة الأولى.

ويشارك «الإمبراطور» بقيادة مدربه جاكوبو كوتيني ومساعده ماتيو تروليس، ومن أبرز نجومه الإيطالي تومازو غوزو والهولندي فابيان بلاك، والياباني واتارو تانيغوشي والألماني جوليان زينغر، والإيطالي لوكا بورو وغيرهم.

ويعد شيسترينا ثالث الأندية الإيطالية في دورة ند الشبا الرياضية، الذي يشارك تحت مسمى «الجوارح» بقيادة مدربه الإسباني غيرمو فلاسكا ومساعده الإيطالي روبيرتو كوكوني، إلى جانب نخبة من أبرز نجومه يتقدمهم لبيرو الفريق الإيطالي سافيرو دي سانتيس ومواطنيه كل من أليساندرو فينوري ولورنزو جياني، وأندريا روسي، ودانيلي مازوني، إلى جانب الفرنسي تيو فوري والتركي ايفي بيرم، والصربي ألكسندر نيدلكوفيتش.

أما النادي الإيطالي الرابع في الدورة فهو نادي «ترنتينو فولي» الذي يشارك تحت مسمى «فهود زعبيل» بقيادة الإيطالي باولو مونتانياني المدرب الحالي للمنتخب المغربي للكرة الطائرة، ويضم «فهود زعبيل» بدوره مجموعة من نجوم الدوري الإيطالي يتقدمهم جاكوبو ماساري ومواطنوه فيليبو لانزا، إيليا بوسي، أليساندرو توندو وسانتياغو أوردونا، والإسباني أنخل ترينيداد.

تأكيد

وأكد جاكوبو ماساري صاحب فضية كأس العالم للكرة الطائرة في مونديال اليابان 2015 أن السمعة الجيدة التي تحظى بها دورة ند الشبا الرياضية على مستوى العالم جعلته متحفزاً للمشاركة فيها، وقال: لطالما سمعت عن دورة ند الشبا، لدي العديد من الأصدقاء الذين لعبوا فيها في السنوات الأخيرة، كل الأخبار التي تلقيتها عنها كانت جيدة، وتمنيت أن أشارك فيها يوماً ما، وأنا سعيد بهذه التجربة.

وأشاد نجم الكرة الطائرة الإيطالية بروعة التنظيم وحفاوة الاستقبال، وأضاف: المستوى قوي جداً، ونحن نستمتع بلعب الكرة الطائرة على مستوى عالٍ، يمكنني القول إنها بطولة عالمية مصغرة.

وأوضح ماساري أن المشاركة في البطولة تعد مكسباً للفرق وللاعبين من أجل تطوير مستوياتهم بفضل عامل الاحتكاك ولعب مباريات قوية على مدار 10 أيام، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها دبي وأنه استمتع بزيارة العديد من المعالم السياحية مثل برج خليفة ودبي مول وصحراء دبي الجميلة.

من جهة أخرى، انضم «زعبيل 2» إلى قائمة المتأهلين إلى المربع الذهبي إلى جانب فريقي «الإمبراطور» و«فهود زعبيل» بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط كاملة جمعها من الفوز في مباراتين كان آخرها على حساب فريق الجوارح بنتيجة 3 – 0، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 25 – 19، والشوط الثاني بنتيجة 25 – 15، والشوط الثالث 25 – 19.

وفي المجموعة نفسها، أنعش فريق «الملك» حظوظه في المنافسة على التأهل إلى نصف النهائي بفوزه على فريق «اتش ام اس» بنتيجة 3 – 0، أنهى «الملك» الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 25 – 20، والشوط الثاني 25 – 22، والشوط الثالث 25 – 22.

ويلتقي في الساعة 9:15 مساء اليوم (الأربعاء) فريق «الملك» مع فريق «الجوارح» في المباراة التي ستحدد المتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يملك كلا الفريقين 3 نقاط فقط من فوز واحد وخسارة واحدة، ويلتقي في الساعة 11:15 مساء فريق «زعبيل 2» مع فريق «اتش ام اس» في مباراة تعد تحصيل حاصل، حيث لا يملك «اتش ام اس» أي نقطة في رصيده.

شد الحبل

تواصل بطولة شد الحبل منافساتها القوية بين الفرق المشاركة ضمن ثلاث فئات هي الفئة المجتمعية وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية وفئة الناشئين، وأسفرت نتائج اليوم الثاني في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية عن فوز فريق القوات البرية على فريق بلدية دبي، وفوز فريق الحرس الوطني على مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي بنتيجة 2 – 1، وفوز فريق مجمع ند الشبا على فريق جمارك دبي، وفوز فريق الدفاع المدني على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وفوز فريق الحرس الأميري بالشارقة على فريق وزارة الدفاع بنتيجة 2 – 1.

وفي منافسات الفئة المجتمعية فاز فريق استديو زعبيل على فريق مايتي بول باتريوتس، وفاز فريق الصقور على فريق أكاديمية ايه جيه، وفاز فريق العاصفة على فريق ديزرت جروب.

وفي فئة الناشئين فاز فريق ايه 25 على فريق الورقاء، وفاز فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وفاز فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على فريق ناس جونيورز، وفاز فريق استديو زعبيل على فريق ناشئين الوثبة.

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