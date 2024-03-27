تريم مطر: مكاسب كبيرة حققتها بطولة كأس الاتحاد للشطرنج

المصدر: دبي- البيان

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أعرب تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج عن سعادته بما حققته بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات الشطرنج السريع من أهداف من خلال الأعداد الكبيرة من اللاعبين واللاعبات حيث شارك في البطولة 224 لاعباً ولاعبة يمثلون 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، من 28 جنسية، من بينهم 51 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية منهم 21 أستاذاً دولياً كبيراً، و3 أساتذة دوليين كبار و11 أستاذاً دولياً، و28 اتحاداً دولياً منهم 81 لاعباً ولاعبة من دولة الإمارات، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولات الفرقية بدولة الإمارات التي يشارك هذا العدد الكبير من فرق الجاليات والمؤسسات والأكاديميات المقيمة بالدولة في بطولة واحدة، كما أن البطولة كتبت شهادة نجاحها من خلال مشاركة المصنفين 11 و19 و31 على العالم.

وأضاف إن المكاسب كبيرة على كافة المستويات التنظيمية والفنية والإدارية وقادت البطولة كوادر إماراتية شابة من خلال إتاحة الفرصة لهم وأيضاً كانت البطولة تأكيد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح عندما فتحنا الباب أمام الجاليات والأكاديميات والأندية الخاصة وكافة الجنسيات للمشاركة في نشاط الاتحاد وهذا الزخم له مردود كبير على اللعبة في المستقبل القريب.

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