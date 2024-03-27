هجن الرئاسة تتألق في تحديات «العمالقة» بـ«ختامي المرموم»

المصدر: دبي- علي الظاهري

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شهد ميدان المرموم تحديات ساخنة في أشواط سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم» وتنافست الشعارات الكبرى على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وتألقت هجن الرئاسة في أشواط «العمالقة» بعد فوز «الشايبة» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في أول تحديات العمالقة للحول، وذلك بوصولها لخط النهاية في زمن بلغ 12:13:5 دقائق.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها بقيادة المضمر المجازف المهيري في الشوط الثاني للزمول بواسطة (مدمر) الذي انتزع الناموس بتوقيت وقدره 12:41:4 دقائق.

وأكملت (بلشة) «الهاتريك» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في شوط الحول مسجلة زمناً قدره 12:28:9 دقائق.

وحققت هجن الرئاسة «الرباعية» بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في الشوط الرابع للحول بعد أن حلقت «براقة بالصدارة مسجلة زمناً قدره 12:32:0 دقائق.

سيف المرموم

من جهة أخرى، تتجه الأنظار اليوم إلى ميدان المرموم الذي يحتضن ختام منافسات هجن أبناء القبائل في «ختامي المرموم»، حيث ستكون المنافسة مشتعلة على 6 رموز ثمينة أبرزها الجائزة الكبرى على سيف الحول في الشوط المفتوح، بالإضافة إلى جائزته المالية 5 ملايين درهم.

وسينال صاحب المركز الأول في شوط الزمول المفتوح البندقية الذهبية و1.5 مليون درهم، وسيحصل الوصيف في هذا الشوط على 800 ألف درهم.

وخصص الشوطان الأول والثاني لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بشوط الحول المفتوح (إنتاج) السيف بالإضافة إلى مليوني درهم، وصاحب المركز الثاني ينال مليون درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم في انتظار صاحب المركز الأول في تحدي الزمول المفتوح (إنتاج)، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم.

ويحصل البطل في تحدي الزمول المحليات على الخنجر ومليون درهم ووصيفه على 500 ألف درهم، والفائز في شوط الحول المحليات على الشداد ومليوني درهم وصاحب المركز الثاني على مليون درهم، ويحصل أصحاب المراكز من الثالث وحتى الخامس في أشواط رموز الذلل والزمول على جوائز نقدية ضخمة.

ثناء

من جانبه، أثنى عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به (الطاير للسيارات) الراعي البلاتيني لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2024.

وأضاف الفلاسي إن التعاون الفعال والمثمر مع الشركاء رعاة الأحداث وبالأخص (الطاير للسيارات) يعتبر من الأسباب الرئيسية التي ظلت تسهم بصورة كبيرة في نجاح المناسبات التي يشرف نادي دبي لسباقات الهجن على تنظيمها، وقال: نخص بالشكر والتقدير الأخ سعيد حميد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، على دعمهم المستمر لسباقات الهجن.

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