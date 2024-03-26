نادي الشارقة يطلق رمضانية «حمد أبو شبص» الثالثة لكرة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نظمت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي النسخة الثالثة من البطولة الرمضانية السنوية للمراحل السنية لكرة اليد، والتي تحمل اسم المغفور له «حمد أبو شبص» الإداري السابق لكرة اليد بنادي الشارقة. وانطلقت منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة السبت والأحد الماضيين، 23 و 24 مارس الجاري بنظام الدوري من دور واحد وتستكمل يومي 30 و 31 من ذات الشهر، بمشاركة 4 أندية بمجموع 6 فرق من فئة الصغار والبراعم، حيث يشارك نادي الشارقة بثلاثة فرق هي: الشارقة «أ» و«ب» و«ج»، إضافة لنادي شباب الأهلي دبي ونادي اتحاد كلباء ونادي المدام. وتم تقسيم الفرق إلى مجموعات حسب الفئات العمرية، ويشرف على تنظيم البطولة كوادر إدارة الألعاب الجماعية، من إداريين ومدربين وخدمات مساعدة.

تخليد ووفاء

يذكر أن النسخة الأولى لهذه البطولة جاءت عام 2021، تخليداً لذكرى «حمد أبو شبص» ووفاء لعطائه الإداري السابق لكرة اليد في نادي الشارقة، ولما قدمه للعبة في مسيرته بالنادي، فقد كان المغفور له، من أبناء نادي الشارقة المخلصين، المتفانين وكان من الإداريين أصحاب الخلق الرفيع، وحظي بمحبة كبيرة داخل أسرة كرة اليد الشرقاوية والإماراتية.

كما تهدف البطولة أيضاً إلى تبادل لاعبي المراحل السنية، الخبرات والاحتكاك، وتجهيزهم فنياً وبدنياً من خلال التنافس بين الفئات المختلفة، حيث حصلت جميع فرق المراحل السنية بنادي الشارقة لكرة اليد على درع الدوري للموسم الرياضي 2023-2024 ويستعدون لخوض مسابقة الكأس بختام هذا الموسم.

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