52 لاعباً ولاعبة يمثلون ألعاب القوى في الألعاب الخليجية والآسيوية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد لاعبو ولاعبات منتخب ألعاب القوى لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وبطولة كاس آسيا، الشهر المقبل، ببرنامج إعداد شامل لرفع مستوى جاهزيتهم قبل المشاركين في المنافستين.

ويشارك 40 لاعباً ولاعبة في الألعاب الخليجية من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بالإضافة إلى 12 لاعباً ولاعبة في كأس آسيا في دبي في الفترة من 24 إلى 27 أبريل المقبل.

ويخضع اللاعبون واللاعبات لتدريبات مكثفة في صالة نادي الضباط بشرطة دبي، وعلى مضمار نادي الوصل، وميدان الرمي بنادي النصر، بما ينسجم مع طبيعة المشاركة في المنافسات المقررة.

وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد المر، على توفير جميع المتطلبات الداعمة لتجهيز لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية قبل المشاركة في المنافسات المقررة، ووضع الترتيبات الكفيلة برفع مستوى التنافسية، وتمكينهم من القدرات والمهارات المتطورة.

وأشار إلى استمرار برامج الإعداد للاعبين واللاعبات المشاركين في الألعاب الخليجية خلال الفترة الحالية التي تتزامن مع إجازة الفصل الدراسي حتى موعد دورة الألعاب الخليجية، مع فترة راحة قصيرة لتمكينهم من الاحتفال بالعيد مع ذويهم.

وأثنى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام على الأداء المتميز للاعبي ولاعبات المنتخبات في مهرجان خورفكان للجري الذي أقيم السبت الماضي، وقال إن النتائج الإيجابية في" المسافات الطويلة" تؤكد جاهزيتهم للمشاركة في مسابقات الألعاب الخليجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز