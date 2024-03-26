صدور دليل الوجهــــات الر ياضـيــة خلال رمضـــــــــان فــي دبــــــــي

المصدر: دبي - البيان

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في إطار حملة "رمضان في دبي" التي تشرف عليها "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة بدبي، صدر مؤخراً دليل الوجهــــات الر ياضـيــة خلال رمضـــــــــان فــي دبــــــــي

يمكن لسكان دبي وزوارها المشاركة في مجموعة من أنشطة الجري في الهواء الطلق والمسابقات الرياضية الممتعة في مختلف أنحاء المدينة خلال شهر رمضان المبارك. حيث يعود كأس دبي العالمي 2024 إلى مضمار ميدان في 30 مارس، ليقدم لرواد السباق هذا العام فرصة الاستمتاع بتجربة إفطار استثنائية أثناء متابعة المنافسات. وتقع قاعة "سكاي بابل" تحت السقف الشهير لمدرج ميدان، والذي يتخذ شكل هلال، وتوفر تجربة مميزة مع إطلالات خلابة بزاوية 360 درجة على مضمار ميدان ومعالم مدينة دبي. ويمكن لعشاق الفروسية أيضاً مشاهدة كأس الماسترز للبولو 2024 والذي يُقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية من 1 وحتى 6 أبريل.

وسيحظى عشاق اللياقة البدنية بفرصة المشاركة في سلسلة ميناء راشد الليلية للجري، والتي تحتفي بالمجتمع والصحة والعمل الجماعي. ويرحب السباق بالمشاركين من جميع الأعمار والمستويات، ويقدم مزيجاً من الفئات المتنوعة، بما في ذلك مسارات بطول 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات، وسباق خاص بطول 2.5 كيلومتر للمتسابقين الإماراتيين الأكبر سناً.

ويمكن لعشاق كرة القدم من جميع الأعمار الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياضة من يوم 3 وحتى 8 أبريل، مع عودة كأس "مينا" إلى مركز جيه إيه الرياضي. وتشهد البطولة تنافس فرق الناشئين من بعض الأكاديميات الرائدة في العالم مثل أكاديمية نادي نيوكاسل لكرة القدم، وأكاديمية نورويش لكرة القدم من المملكة المتحدة، وأكاديمية نادي أطلس من المكسيك، مع فرق من دولة الإمارات مثل برشلونة دبي ولا ليغا ودبي سيتي.

وتستضيف مجموعة الإمارات الرياضية يوم 28 مارس بطولة أقوى رجل في العالم في فندق الإمارات بمدينة دبي الرياضية، والتي تجمع متنافسين من مختلف أنحاء العالم.

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