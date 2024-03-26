هجن "الرئاسة" تفرض سيطرتها على تحديات الحول والزمول في مهرجان المرموم

المصدر: وام

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شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، اليوم الثلاثاء، إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتنافست الشعارات الكبرى على مدار 16 شوطا لمسافة 8 كيلومترات.

وقاد مضمر هجن "الرئاسة" محمد عتيق بن زيتون المهيري (الشايبة) إلى الصدارة، في أول تحديات العمالقة للحول، وذلك بوصولها إلى خط النهاية في زمن قدره 12:13:5 دقيقة.

وواصل نفس المضمر التألق في الشوط الثاني للزمول مقدما هذه المرة (مدمر) لهجن "الرئاسة"، الذي استطاع إكمال السباق وتحقيق الناموس في زمن قدره 12:41:4 دقيقة.

وأكملت (بلشة) ثلاثية المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري مع شعار هجن "الرئاسة"، بعدما استطاعت أن تتفوق بجدارة في ثالث أشواط العمالقة للحول وسجلت زمناً وقدره 12:28:9 دقيقة.

وتألق مضمر هجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الهيبي، في الشوط الرابع للحول، وذلك بقيادته لـ(براقة) إلى حصد الناموس بزمن وقدره 12:32:0 دقيقة.

ويستضيف ميدان المرموم لسباقات الهجن، غدا الأربعاء، ختام رحلة هجن أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، وذلك من خلال سباقات رموز الحول والزمول التي أكملت الشعارات المختلفة التحضير لها.

وستكون الجائزة الكبرى سيف المرموم وخمسة ملايين درهم للفائز بالصدارة والناموس في الشوط السادس للحول المفتوح، ويحصل وصيف السيف على مليوني درهم.

وسينال صاحب المركز الأول في شوط الزمول المفتوح البندقية الذهبية و1.5 مليون درهم، وسيحصل الوصيف في هذا الشوط على 800 ألف درهم.

وخصص الشوطين الأول والثاني لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بشوط الحول المفتوح (إنتاج) على السيف بالإضافة إلى مليوني درهم، وصاحب المركز الثاني ينال مليون درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم لصاحب المركز الأول في تحدي الزمول المفتوح (إنتاج)، وسيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم.

ويحصل البطل في تحدي الزمول المحليات على الخنجر ومليون درهم ووصيفه على 500 ألف درهم، والفائز في شوط الحول المحليات على الشداد ومليوني درهم وصاحب المركز الثاني على مليون درهم.

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