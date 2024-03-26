50 مليون مشاهد لـ«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في الصين

المصدر: بكين - البيان

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حصدت البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في الصين، نجاحات كبيرة؛ حيث جذبت اهتمام أكثر من 50 مليون متابع ومشاهد على المنصات الإعلامية الصينية، في تأكيد لنجاح الشراكة بين شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، ومجموعة شانشي الإعلامية الصينية الضخمة ذات الثقل والتأثير الآسيوي والعالمي.

وقامت مجموعة شانشي الإعلامية التي تمتلك عدداً كبيراً من قنوات التلفزيون والراديو وصفحات التواصل والمواقع الإلكترونية الإخبارية، ببث البطولة عبر جميع منصاتها الإعلامية، وهو الأمر الذي عكس حجم المشاركة والتفاعل مع الحدث من قبل المجتمع الصيني والدول الأخرى، بالنظر لتنوع جنسيات اللاعبين واللاعبات المشاركين الذين قدموا من 10 دول.

وأرجع طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، هذا النجاح والانتشار للعبة في القارة الآسيوية والصعيد العالمي، إلى الرؤية والجهود الإماراتية المتفردة في الإبداع والتفوق، وفق توجيهات عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، وقال: «تميزت البطولة بمشاركة كبيرة وصلت لأكثر من 1300 لاعب ولاعبة بمختلف الأحزمة في كل الفئات العمرية، بداية من الأطفال والناشئين ثم الهواة، والمحترفين والأساتذة».

آفاق واسعة

واعتبر البحري، أن هذا النجاح وحجم المتابعة الكبيرة للحدث، يفتحان آفاقاً واسعة لمواصلة الانتشار في جمهورية الصين الشعبية، التي تتمتع بتاريخ حافل في بطولات الرياضات القتالية المختلفة، إلى جانب كونها وجهة جاذبة ورائدة في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية الدولية، وهو ما أسهم في نجاح هذه البطولة على الصعد كافة، وتصدرها المشهد ضمن روزنامة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو خلال الموسم الحالي، الزاخرة بالبطولات في جميع قارات العالم.

وفي أبرز أحداث البطولة، كان الإنجاز الذي حققه اللاعب حامد الهنائي، الطالب الإماراتي في الصين، وأحد لاعبي نادي الوحدة، الذي شارك للمرة الأولى في فئة الحزام البني في بطولة احترافية، ونجح بالفوز بالميدالية الذهبية في وزن 120 كجم، عقب الفوز بـ «الإخضاع» على الأنجولي أتقيل خوشبايار في النهائي.

ولم يفوت الهنائي (20 عاماً) الفرصة للمشاركة في البطولة، وهو الذي يخوض منافسات رياضة الجوجيتسو منذ سنوات، وسبق له التدرج في فئات الأحزمة الأخرى، وصولاً إلى الحزام البني، ليشكل هذا الفوز دفعة كبيرة له من أجل المضي قدماً نحو الارتقاء إلى الحزام الأسود خلال الفترة المقبلة.

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