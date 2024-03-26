فالنزويلا وألفاريز بطلا «دولية البادل» بدورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج الثنائي الإسباني روميرو خيسوس فالنزويلا، وبول هيرنانديز ألفاريز، بلقب بطولة الاتحاد الدولي للبادل (رايز)، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، المقامة حالياً في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

ونجح الثنائي الإسباني في تحقيق اللقب، بتغلبهما في المباراة النهائية على حساب الثنائي البرتغالي بيدرو أروخو وميغيل ديوس، بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 4 و6 - 4، فيما توج الثنائي الإسباني المكون من اللاعبتين لوسيا بيريز بارا ولورا لوجان رودريغيز، بلقب فئة السيدات، بفوزها في النهائي على الإسبانية كاترينا كاسترو فيليلا والفرنسية وندي بارسوتي، بنتيجة 6 - 4 و6 - 2.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، بتتويج الأبطال، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبد الله بن سوقات عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل.

وفي منافسات الكرة الطائرة، ضمن الإمبراطور تأهله إلى نصف النهائي، بعدما انفرد بصدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، بنهاية الجولة الثانية، كما حجز أيضاً فهود زعبيل بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، باحتلاله المركز الثاني بـ 5 نقاط، قبل المباراة الأخيرة التي ستجمعهما الليلة وجهاً لوجه لتحديد الصدارة.

وتمكن الإمبراطور من تحقيق الفوز الثاني في الجولة الثانية على حساب زعبيل، بنتيجة 3 - 0، بواقع 27 - 25، و25 - 18، و25 - 20، وحصل لاعبه ديسمت ماثيوز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما تمكن فهود زعبيل من الفوز بصعوبة على العميد، في مباراة شهدت تنافساً قوياً وندية في الأداء، واحتاجت إلى 5 أشواط لحسم نتيجتها 3 - 2 لمصلحة فهود زعبيل، حيث قدم العميد شوطاً أول رائعاً، وفاز 27 - 25، وفي الشوط الثاني عادل فهود زعبيل الكفة، وانتزع النتيجة لمصلحته 25 - 21، ثم انتفض العميد، وفاز بالشوط الثالث 25 – 21، وشهد الشوط الرابع أداء متكافئاً بين الفريقين، والتنافس بينهما نقطة بنقطة، حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يتمكن فهود زعبيل من التقدم بفارق نقطتين، والفوز بنتيجة 27 - 25، وتمكن فهود زعبيل من تحقيق الفوز الكامل في الشوط الخامس، الذي انتهى بنتيجة 15 - 10، وفاز لاعبه بول بوشجر بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

تنافس

وأعرب سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك راعي «فريق فهود زعبيل»، عن سعادته بالمستويات القوية التي قدمها الفريق في منافسات الكرة الطائرة، وقال: «يسرنا تجديد رعايتنا لفريق فهود زعبيل للكرة الطائرة، خلال منافسات ند الشبا الرياضية، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الدور الريادي الذي تضطلع به مجموعة إينوك لتعزيز ودعم المبادرات الرامية لتوجيه المجتمع نحو تبني مبادرات خيارات أكثر صحة، والانخراط بالأنشطة الرياضية، وفي سبيل ذلك، نواصل منذ 2022 رعاية فهود زعبيل، ونتطلع لترسيخ شراكة طويلة الأمد مع الفريق.

وتقام الليلة منافسات نصف نهائي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، تجمع المباراة الأولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، متصدر المجموعة الأولى، مع محاكم دبي، وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي مؤسسة دبي للإسعاف، متصدر المجموعة الثانية، مع القيادة العامة لشرطة دبي، وصيف الأولى، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية، التي ستقام بعد غد الخميس، بصالة مجمع ند الشبا، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث، التي ستقام غداً الأربعاء، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

شد الحبل

ووسط حضور جماهيري لافت، انطلقت مساء أول من أمس، بطولة شد الحبل، التي تعد واحدة من الألعاب الشعبية الشهيرة في الإمارات، وجاءت منافساتها مثيرة وقوية، حيث فاز فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، على فريق بلدية دبي، في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما فاز فريق الحرس الوطني على فريق القوات البرية، وتغلب فريق مجمع ند الشبا على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وفاز فريق الدفاع المدني على فريق جمارك دبي، وفاز فريق الحرس الأميري بالشارقة، على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفاز فريق وزارة الدفاع على فريق شرطة دبي.

ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الفئة المجتمعية، فوز فريق الصقور على فريق «مايتي بول باتريوتس»، وفوز «استوديو زعبيل» على «أكاديمية إيه جي ستارز»، و«العاصفة» على «المستحيل»، وفاز «كيرلا كينغز» على فريق «ديزرت غروب».

وفي فئة الناشئين، فاز فريق الورقاء تيم على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطة، وفريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس على فريق «إيه 25»، وفاز فريق استوديو زعبيل على فريق ناس جونيورز، وفاز فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على فريق «الوثبة».

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