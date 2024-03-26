بوغاتشار بطل طواف كاتالونيا

المصدر: برشلونة - وام

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حقق السلوفيني تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزاً مميزاً في المرحلة السابعة في طواف كاتالونيا، محققاً لقب الطواف، كما فاز بالتصنيف العام بفارق 3 دقائق و41 ثانية على حساب مايكل لاندا (فريق سودال كويك ستب)، و5 دقائق و3 ثوانٍ على إيجان بيرنال (فريق إينوس جريناديرز).

وقال بوغاتشار: «أنا سعيد للغاية بتحقيق فوز جديد، وهو مكافأة للأداء المثالي الذي قدمه الفريق بأكمله، ومن الرائع أن أبدأ الموسم بهذه الطريقة، وكان الأسبوع جيداً للغاية للفريق ولي، قدمت أداءً جيداً في الصعدات العديدة في السباق، وهذا يمنحني الثقة».

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