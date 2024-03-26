سفينسون يزاحم الكبار في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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توّج السويدي جيسبر سفينسون بأول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه في بطولة بورشه سنغافورة كلاسيك، أول من أمس، في انطلاق بطولات «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم.

وكسب اللاعب السويدي 500 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1.160 نقطة، ويزاحم الكبار في أحدث تصنيف لـ «السباق إلى دبي»، الصادر أمس، بعدما تقدم إلى المركز الثالث، خلف صاحب المركز الأول الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي 1.596 نقطة، والياباني ريكويا هوشينو 1.258 نقطة. ولم يكن فوز سفينسون في سنغافورة سهلاً، بعدما انتهت الجولات الرئيسة الأربع بتعادله مع منافسه التايلاندي كيراديش أبيبارنرات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليأتي الحسم في الجولات الفاصلة.

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