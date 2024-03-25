الحبتور يواجه «نيو إيدج» والباشا يتحدى ذئاب دبي في بطولة شهر مارس للبولو

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في الرابعة عصر غد الثلاثاء منافسات بطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر مارس، بمشاركة أربعة فرق، هي: الحبتور والباشا وذئاب دبي ونيو إيدج، وبهانيكاب 6 جول ومن أربعة أشواط، ويشهد اليوم الافتتاحي مباراتين، تجمع الأولى فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق نيو إيدج بقيادة توماس بلاسيوس، بينما تجمع المباراة الثانية التي تقام في الخامسة مساءً فريق الباشا بقيادة جمال غابشي وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور.

نظام البطولة

يعود النشاط من جديد بعد أن خلد اللاعبون إلى راحة في بداية شهر رمضان المبارك، ووفق لائحة البطولة فإن الفريق الفائز من لقاء فريقي الباشا والذئاب سيلاقي الفريق الخاسر من لقاء الحبتور ونيو إيدج، ويلعب الفائز من مباراة الحبتور ونيو إيدج مع الخاسر من لقاء الباشا والذئاب بعد غد الخميس في الدور قبل النهائي، بينما تختتم البطولة في الخامسة عصر يوم السبت المقبل بلقاء الفائزين في الدور قبل النهائي، ويسبقها في الرابعة عصراً كأس الترضية، التي ستجمع بين الخاسرين في الدور قبل النهائي.

يذكر أن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية دأب على تنظيم بطولة شهرية للنادي في إطار حرصه على تنويع قوة البطولات وتدرجها لتتاح الفرصة لكل الأعمار والمستويات للمشاركة على مدار الموسم لتطوير مستوى اللاعبين واللاعبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز