اختتام بطولة زايد الرياضية في "إرث أبوظبي" بمشاركة 1780 لاعباً ولاعبة

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اختتمت أمس فعاليات النسخة الـ 27 من بطولة زايد الرياضية في فندق إرث أبوظبي.

وتنافس 1780 رياضياً ورياضية على الجوائز البالغ إجمالي قيمتها 350 ألف درهم، في كرة القدم للرجال والسيدات، والشطرنج، والملاكمة، والبادل، والجمباز، والكرة الحديدية.

كما استقطبت لعبة الشطرنج مجموعة متنوعة من المشاركين من الأطفال، وأصحاب الهمم فئة المكفوفين للتنافس باستخدام طريقة برايل.

وأحرز فريق أرسنال لقب بطولة كرة القدم للرجال، وتصدر فريق نادي أبوظبي الرياضي "أ" فئة السيدات، وفاز فريق الجزيرة بلقبي بطولة كرة القدم للأطفال تحت 10 سنوات وفئة تحت 12 سنة.

وشهدت فعاليات بطولة الجمباز مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة بدعم من أكاديمية "ليتل ستارز" للجمباز في إرث أبوظبي، كما أسفرت منافسات بطولة البادل للرجال فئة C+B عن فوز مشترك لكل من جاشا ساس وعلي عصام بالمركز الأول، وحقق المركز الأول للبادل فئة" C" قاسم الشرفي وسيف الحمادي، كما نال وسيم عبود وأحمد حسين المركز الأول في فئة" C/D".

وفي فئة السيدات الإماراتيات للبادل فازت عائشة العوضي ومريم الشامسي بالمركز الأول، وفي فئة السيدات المفتوحة، حصلت جي فيشيثونج وليزا بليك على المركز الأول.

وظفر بالذهبية في فئات رجال الملاكمة راشد المطيري" وزن 51 كجم"، ونيفرون أنتوني "وزن 54 كجم"، ونواف علي خميس "وزن 57 كجم" ، وكوانيش يرزانوف "وزن 60 كجم"، و دانيلو هونتشاراك "وزن 63.5" كجم، وعمر سايباغالا "وزن 71 كجم"، و داوتاي رمضان "وزن 75 كجم"، والحسن عامر "وزن 80 كجم" ورضاهاسنيا "وزن 86 كجم" وأكرم موليندوا "وزن 92 كجم".

وفي فئات السيدات حصدت المركز الأول عائشة هشام محمد "وزن 48 إلى 51 كجم"، ونستران فتحي "وزن 57 إلى 60 كجم"، وألكسندرا سيتنيكوفا "وزن 63 إلى 67 كجم".

وحقق لويس بادا المركز الأول في فئة الفردي ضمن مسابقة الكرة الحديدية، وشهدت بطولة الزوجي تتويج عادل حوماني وعثمان حروال بالمركز الأول.

وحصد عادل حوماني وعثمان حروال وعدالي القادري المركز الأول في فئة الثلاثيات.

وشهدت مسابقة السباحة مشاركة 150 شاباً وفتاة في الفئات المختلفة بدعم اتحاد الإمارات للسباحة، وأكاديمية "فورث لين" للعبة.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن بطولة زايد الرياضية تبرز التزام مجتمعنا بقيم الوحدة، التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أنها منصة تتيح للأفراد إبراز مهارتهم القيادية من خلال روح الرياضة والتعاون والإنجاز الجماعي.

و من جانبها أشارت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ"إرث أبوظبي" إلى أن بطولة زايد الرياضية حدث سنوي يترقبه الرياضيون على اختلاف أعمارهم ومواهبهم للمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والتنافسية، كما تجسد هذه المناسبة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتجمعنا الرياضة وترسخ شعورنا بالانتماء خلال شهر رمضان المبارك.

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